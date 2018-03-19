"Makyajlı Ölmek İstiyorum"

Kim Kardashian vasiyeti herkesi şaşırttı.Her yaptığı magazin basınında gündem olan ünlü yıldız Kim Kardashian, "Ölüm döşeğimde bile makyajımın kusursuz görünmesini istiyorum" maddesini ekletti.Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın vasiyetine eklettiği ilginç madde magazin basınında geniş yankı uyandırdı.Kim Kardashian, vasiyetine eklettiği ilginç maddeyi kapak olduğu Amerikan Elle dergisine açıkladı: "Yatağa mahkum olursam, ölüm döşeğimde bile makyajımın, saçlarımın ve tırnaklarımın kusursuz görünmesini istiyorum."Ocak ayında üçüncü çocuğu Chicago'yu taşıyıcı anne ile sahip olan Kim Kardashian, "Hep dört çocuğum olsun isterdim. Şimdilik evim yeterince kalabalık. İleride ne olur bilemem" ifadelerini kullandı.

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