Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115769
ALTIN
166.475
DOLAR
3.9459
STERLİN
5.5366
EURO
4.8588
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'

"Makyajlı Ölmek İstiyorum"

Kim Kardashian vasiyeti herkesi şaşırttı

"Makyajlı Ölmek İstiyorum"

Kim Kardashian vasiyeti herkesi şaşırttı

19 Mart 2018 Pazartesi 17:31
"Makyajlı Ölmek İstiyorum"

"Makyajlı Ölmek İstiyorum"

   Kim Kardashian vasiyeti herkesi şaşırttı.Her yaptığı magazin basınında gündem olan ünlü yıldız Kim Kardashian, "Ölüm döşeğimde bile makyajımın kusursuz görünmesini istiyorum" maddesini ekletti.Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın vasiyetine eklettiği ilginç madde magazin basınında geniş yankı uyandırdı.Kim Kardashian, vasiyetine eklettiği ilginç maddeyi kapak olduğu Amerikan Elle dergisine açıkladı: "Yatağa mahkum olursam, ölüm döşeğimde bile makyajımın, saçlarımın ve tırnaklarımın kusursuz görünmesini istiyorum."Ocak ayında üçüncü çocuğu Chicago'yu taşıyıcı anne ile sahip olan Kim Kardashian, "Hep dört çocuğum olsun isterdim. Şimdilik evim yeterince kalabalık. İleride ne olur bilemem" ifadelerini kullandı.

Haberler

Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus öğretmenden tepki çeken paylaşım
Rus öğretmenden tepki çeken paylaşım
Güzel model Miami tatliinde
Güzel model Miami tatliinde
Snapchat’in değerini düşürdü
Snapchat’in değerini düşürdü
Estetik iddialarına cevap verdi
Estetik iddialarına cevap verdi
"Güzel kadınım, gencim, havalıyım, zekiyim"
"Güzel kadınım, gencim, havalıyım, zekiyim"
Hadise'den cesur kıyafet
Hadise'den cesur kıyafet
Sıla'ya ayrılık yaradı mı?
Sıla'ya ayrılık yaradı mı?
Jennifer Lopez'de taciz edilmiş
Jennifer Lopez'de taciz edilmiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim