Olay'ın şarkıcısı Ayşe Hatun Önal Olay çıkardı

MUHABİRLERE S.... GİDİN DİYE ÇIKIŞTI

KARAKOLA AVUKATIYLA GİTTİ

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, alkollü araç kullanırken trafik denetimine takıldı. Bu sırada kendisini görüntüleyen foto muhabirlere küfürler savurduğu iddia edilen şarkıcı'ın ehliyetine de el konuldu. Yeni çıkardığıadlı albümle son günlerde gündeme gelmeye çalışan Önal'ın çıkardığı olayla karakolluk olması sosyal medyanın diline dolandı.İstanbul Ortaköy’de yapılan trafik kontrolünde memurlara kök söktürdü. Alkolmetreyi üflememek için direnen şarkıcı, 1.67 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan Önal hakkında üst sınır 1.00 promili geçtiği için kamu davası da açılacak‘Olay’ albümüyle gündemde olan Ayşe Hatun Önal olay çıkardı!Gazete Habertürk'te bugün Nuri Altuntaş imzasıyla yayınlanan habere göre gece eğlence dönüşü Ortaköy’de trafik kontrolü yapan ekiplerle karşılaşan şarkıcı Ayşe Hatun Önül, alkolmetreyi üflememek için uzun süre direndi.Bu sırada muhabirlere, “Siz nereden çıktınız, s... gidin” diyerek çıkışan şarkıcı, uzun uğraşların ardından pes etti. Yapılan kontrolde 1.67 promil alkollü çıkan Önal’a, 876 TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.Alkol oranı ceza üst sınırı olan 1.00’i geçtiğinden, memurlar ifadesini almak üzere şarkıcıyı Arnavutköy’deki merkeze davet etti.Karakola kendi cipiyle gitmek isteyen ve sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Önal, güçlükle ikna edildi. Avukatı eşliğinde ifadesini veren ünlü popçu, muhabirleri atlatmak için arka kapıdan çıkarak gözden kayboldu.Önal, ehliyetine el koyan polis memurlarını, basın mensuplarına haber vermekle itham edip şikâyetçi olacağını söyledi.