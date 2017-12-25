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Otobüste cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'de birçift herkesin şaşkın bakışları altında otobüste cinsel ilişkiye girdi.

Otobüste cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'de birçift herkesin şaşkın bakışları altında otobüste cinsel ilişkiye girdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:49
Otobüste cinsel ilişkiye girdiler

Otobüste cinsel ilişkiye girdiler

   İngiltere'de birçift herkesin şaşkın bakışları altında otobüste cinsel ilişkiye girdi.Akıl almaz olay 21 Aralık gecesi gerçekleşti. Bir çift, İngiltere’nin ünlü çift katlı otobüslerinden birinde etraftaki diğer yolculara aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının tamamen çıplak olduğu ve ikilinin oldukça rahat tavırlar sergilediği görüldü. Batı Londra’nın Shoreditch bölgesinde seyahat eden ikilinin 149 no’lu çift katlı otobüste kaydedilen görüntüleri kısa sürede yayıldı. Başka bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği anlarda çiftin dakikalarca ilişkiye girdiği görülüyor. Alkol ya da uyuşturucu kullandıkları düşünülen çift, kendilerini görüntüleyenlere de gülücükler saçtı, kadının ara ara çığlık attığı görüldü.Bir süre sonra otobüs şoförünün müdahale etiği ikili, araçtan indirildi. Yolcular şoföre alkışlarla destek verdi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
OtobüsteCinsel İlişki
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