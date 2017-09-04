Poposuna yaptırdığı dövmeyi hayranları ile paylaştı

Evlilik programlarında ünlenen Azeri gelin adayı Naz Mila poposuna dövme yaptırdı.Yaptırdığı dövmeyi hayranları ile paylaşan Naz Mila hayranlarından büyük beğeni aldı.Star TV'de yayınlandığı dönem Zuhal Topal'ın izdivaç programında ünlenen Azeri gelin adayı Naz Mila, Instagram'da paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Naz Mila kalçasına dövme yaptırıp fotoğraf paylaştı. Olaylı gelin adayı Naz Mila, Zuhal Topal'ın programı hakkında bir takım iddialarda bulunarak gündeme gelmişti.Belli ki gündemden düşmek istemeyen Naz Mila şimdi de poposuna yaptırdığı dövmeyi takipçileriyle paylaştı. "Dövmeme bayıldım" diyen Naz, dövmecisinin reklamını da yapmayı ihmal etmedi.

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