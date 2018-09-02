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Seda Akgül'den ilginç paylaşım

Güzel sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Seda Akgül'den ilginç paylaşım

Güzel sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

02 Eylül 2018 Pazar 08:52
Seda Akgül'den ilginç paylaşım

Seda Akgül'den ilginç paylaşım

    Güzel sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından yaptığı ilginç paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hayatının içine dahil eden sunucu Seda Akgül, şimdilerde '4 Kadın Zamanı' adlı programla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sunucu son olarak program için bacaklarına takılan mikrofonların fotoğrafını paylaştı. 

 

   Aralarında Hande Ataizi ve Derya Tuna'nın da bulunduğu ünlü isimlerle magazin gündemini masaya yatıran Akgül, aralarda ise çektiği kareleri takipçileriyle paylaşarak onları da programa dahil ediyor. Seda Akgül son olarak üzerinde mikrofon bağlantısının ve bataryasının bulunduğu bacaklarının fotoğrafını hesabından paylaştı. Akgül, her zaman rastlanmayacak bu kareyi "Canlı bomba mı, yayına hazırlanan bir kadın mı?" notuyla paylaştı.

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Son Güncelleme: 02.09.2018 06:01
Anahtar Kelimeler:
Seda Akgün
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