Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104889
ALTIN
162.762
DOLAR
3.9110
STERLİN
5.2172
EURO
4.6688
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe
Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı yendi
Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı yendi
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli...
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi

Sıla mini eteği tüm dikkatleri üzerine topladı

Genç sanatçı Sıla verdiği konserde giydiği mini eteği ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Sıla mini eteği tüm dikkatleri üzerine topladı

Genç sanatçı Sıla verdiği konserde giydiği mini eteği ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 13:16
Sıla mini eteği tüm dikkatleri üzerine topladı

Sıla mini eteği tüm dikkatleri üzerine topladı

   Genç sanatçı Sıla verdiği konserde giydiği mini eteği ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.Sıla, geçen akşam Ankara’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Güzel sanatçı, sezonun trendi file çorabı, military etkisini ve her daim popüler olan mini eteği çok güzel harmanlamış. Gerek boyunun uzun olması, gerek fit bir vücuda sahip olmasından dolayı kıyafetin hakkını veren Sıla, smokin tarzındaki military süper mini eteği ile adeta modellere dahi taş çıkarmış. Güzel şarkıcı aksesuar seçimiyle de doğru bir karar vermiş.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Sıla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendini hindiye benzetince alay konusu oldu
Kendini hindiye benzetince alay konusu oldu
Güzel oyuncuyu kafeden kovdular
Güzel oyuncuyu kafeden kovdular
Cansu Taşkın yürekleri hoplattı
Cansu Taşkın yürekleri hoplattı
"Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken 'her şey inat' de. Yuhhh yuh!
"Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken 'her şey inat' de. Yuhhh yuh!
"Yüzümle, ağzımla, burnumla iş almıyorum"
"Yüzümle, ağzımla, burnumla iş almıyorum"
‘Hanım Ağa Bella’
‘Hanım Ağa Bella’
Sonunda bu da oldu
Sonunda bu da oldu
"Hülya Avşar'ı sevmiyorum"
"Hülya Avşar'ı sevmiyorum"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim