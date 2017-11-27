Sıla mini eteği tüm dikkatleri üzerine topladı

Genç sanatçı Sıla verdiği konserde giydiği mini eteği ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.Sıla, geçen akşam Ankara’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Güzel sanatçı, sezonun trendi file çorabı, military etkisini ve her daim popüler olan mini eteği çok güzel harmanlamış. Gerek boyunun uzun olması, gerek fit bir vücuda sahip olmasından dolayı kıyafetin hakkını veren Sıla, smokin tarzındaki military süper mini eteği ile adeta modellere dahi taş çıkarmış. Güzel şarkıcı aksesuar seçimiyle de doğru bir karar vermiş.

Sözcü