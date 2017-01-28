Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ocak 2017 Cumartesi 19:40

 Türk tiyatrosunun acı kaybı

Tiyatro,sinema  ve dizi oyuncusu Engin cezzar (81) hayatını kaybetti.

 Türk tiyatrosunun acı kaybı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
 Türk tiyatrosunun acı kaybı
Tiyatro,sinema  ve dizi oyuncusu Engin cezzar (81) hayatını kaybetti.
Engin Cezzar Kimdir?
   1935’te İstanbul’da dünyaya geldi. Robert Kolej’de başlayan tiyatro ilgisi üzerine ABD’de Yale Drama School’da ve Actors Studio’da eğitim alarae başlayan tiyatro ilgisi üzerine ABD’de Yale Drama School’da ve Actors Studio’da eğitim alarak tiyatro sanatçısı oldu. ‘Hamlet’ rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. Daha sonra kurdukları Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ile yıllarca oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosunda çalıştı.Sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, ‘Kaldırım Serçesi’ adlı filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. Eşi Gülriz Sururi’nin yazdığı ‘Ayşe Opereti’ni yönetti. Hakkında yazılmış ‘‘Engin Cezzar’ı Takdimimdir’ adlı biyografik bir kitap bulunmaktadır.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Engin Cezzar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi  Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi
Murat Boz bu haberle sarsıldı Murat Boz bu haberle sarsıldı
Gülben 6 kocalı Hürmüz gibi Gülben 6 kocalı Hürmüz gibi
Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir kocam olsa kıskanırdım Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir kocam olsa kıskanırdım
Ünlü oyuncu hayatını katbetti Ünlü oyuncu hayatını katbetti
Ünlü sanatçı polisten kaçtı Ünlü sanatçı polisten kaçtı
Yukarı Çık

 Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi
Ünlü yıldız Antonia Banderas (56) kalp krizi geçirdi.

Haberi Oku