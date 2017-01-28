 Türk tiyatrosunun acı kaybı

Tiyatro,sinema ve dizi oyuncusu Engin cezzar (81) hayatını kaybetti.
Engin Cezzar Kimdir?
1935’te İstanbul’da dünyaya geldi. Robert Kolej’de başlayan tiyatro ilgisi üzerine ABD’de Yale Drama School’da ve Actors Studio’da eğitim alarae başlayan tiyatro ilgisi üzerine ABD’de Yale Drama School’da ve Actors Studio’da eğitim alarak tiyatro sanatçısı oldu. ‘Hamlet’ rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. Daha sonra kurdukları Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ile yıllarca oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosunda çalıştı.Sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, ‘Kaldırım Serçesi’ adlı filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. Eşi Gülriz Sururi’nin yazdığı ‘Ayşe Opereti’ni yönetti. Hakkında yazılmış ‘‘Engin Cezzar’ı Takdimimdir’ adlı biyografik bir kitap bulunmaktadır.