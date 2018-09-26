Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99292
ALTIN
236.721
DOLAR
6.1243
STERLİN
8.0840
EURO
7.2054
Fatih Terim'den futbolculara sert uyarı
Fatih Terim'den futbolculara sert uyarı
Ali Koç "Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş’ı "
Ali Koç "Çok insafsızsınız. Ezdik...
Mourinho'ya soğuk duş
Mourinho'ya soğuı duş
Ramil Guliyev Yılın Atleti'ne aday
Ramil Guliyev Yılın Atleti'ne aday
Zadar Kupası Fenerbahçe'nin
Zadar Kupası Fenerbahçe'nin

Üç memeli modeller şaşırttı

    Milano moda Haftası'na üç memeli modeller damgasını vurdu

Üç memeli modeller şaşırttı

    Milano moda Haftası'na üç memeli modeller damgasını vurdu

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:37
Üç memeli modeller şaşırttı

Üç memeli modeller şaşırttı

    Milano moda Haftası'na üç memeli modeller damgasını vurdu.İzleyenlerin şaşkın bakışları altında defilede boy gösteren üç memeli mankenler ilgi odağı oldu.Milano Moda Haftası'nın en ilgi çeken defilelerinden biri olan GCDS'in podyumuna çıkan 'Üç memeli' modeller önce şaşkınlık yarattı, gerçek ise sonra ortaya çıktı.

   Milano Moda Haftası birbirinden enteresan defilelere ev sahipliği yapıyor. En çok konuşulan moda haftalarından biri olan etkinlikte GCDS Wear’ın defilesi dikkat çekiciydi. Podyumda ‘Üç memeli’ iki model görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi…Hikayenin başına dönecek olursak… Defile esnasında sosyal medyaya düşen ‘Üç memeli’ modellerin fotoğrafları önce anlaşılmadı. Çünkü modellere takılan protez göğüs öyle gerçekçiydi ki herkes doğuştan sandı. Hatta bunun estetik olduğunu, modellerin de bu görüntüsü için defilede yer aldığı yazıldı… Ki aslında insanların böyle düşünmesi çok normal. Zira televizyon yıldızı olmak isteyen Jasmine Tridevil, yıllar önce Gerçeğe Çağrı filmindeki üç memeli karakterden etkilenerek estetik operasyon olmuştu…

   Modellerin gerçeği kısa sürede anlaşıldı anlaşılmasına ama en çok konuşulan konu olmayı da başardı…İşin aslı ise şu; Giuliano ve Giordano Calza kardeşlerin kurduğu GCDS markası, 1990’da gösterilen ve başrolünde Arnold Schwarzenegger’in oynadığı Total Recall (Gerçeğe Çağrı) filmindeki üç memeli karakterden esinlenerek, iki modele protez göğüs yaptırdı.

   Uzun çalışmalar sonucu tamamlanan protezlerin her iki kadında da doğal bir görünüm oluşturması ise takdir topladı. Kardeşler, defile sonrası ise bir açıklama yaptı ve üç meme protezlerinin bir uyandırma çağrısı olduğunu, gösterinin distopik geleceğin bir parçası olduğunu belirtti.Guiliano “Burada genç bir grubuz. Hepimiz 30’lu yaşın altındayız ve insanlarla geleceğimiz hakkında konuşmak istedim” dedi.

   Defilede protez dışında yine filmde yer alan metalik folyolar da kullanıldı.

Sözcü

Son Güncelleme: 26.09.2018 05:57
Anahtar Kelimeler:
Üç Memeli Modell
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle geceye damgasını vurdu
Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle geceye damgasını vurdu
Demet Akalın takipçisine küfür etti
Demet Akalın takipçisine küfür etti
İşte Türkiye'nin en güzel kızı
İşte Türkiye'nin en güzel kızı
Kocasını maç öncesi başka kadınla yakaladı
Kocasını maç öncesi başka kadınla yakaladı
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Hadise beyaz kıyafeti ile büyüledi
Hadise beyaz kıyafeti ile büyüledi
Akit: Ateist Sajopa Kajmer çarpıldı
Akit: Ateist Sajopa Kajmer çarpıldı
Ünlü gazeteci yatak pozunu takipçileri ile paylaştı
Ünlü gazeteci yatak pozunu takipçileri ile paylaştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim