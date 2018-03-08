Ünlü sunucu kalçalarını 100 bin dolara sigortalattı

Arjantinli güzel sunucu Sol Perez kalçalarını siğorta yaptırdı.Arjantinli hava durumu sunucusu Sol Perez, kalçalarını 100 bin dolara sigortalattı. Boş zamanlarında modellik de yapan güzel sunucu ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip.Arjantin'in ünlü hava durumu sunucusu Sol Perez, kalçalarını 100 dolar karşılığında sigortalattı. Henüz 24 yaşında olan güzel sunucu, ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip.Perez, güzelliğiyle ve tarzıyla farkını ortaya koyduğu için Arjantin'in aranan isimlerinden. Perez'in Instagram'da 2.5 milyon takipçisi var. Güzel sunucu boş vakitlerinde modellik yapıyor.Formunu fitness ve ağırlık çalışmalarına borçlu olduğunu söyleyen genç spiker, kalçalarını her türlü riske karşı sigortalattı.Genç spiker önceki gün Instagram hesabından evini temizlerken çektiğini söylediği kısa bir video paylaştı. Oldukça cesur pozların yer aldığı video kısa süre içerisinde 1,2 milyon kez izlendi ve 10 binden fazla yorum aldı.

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