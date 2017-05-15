Ünlüler Nestle etkinliğinde biraraya geldi

Dünyanın lider ambalajlı su markası Nestlé Pure Life, Barbie ve Hot Wheels’ın birbirinden renkli karakterleriyle renklenen ve çocuklara özel tasarlanan su şişelerini ünlü isimlerin katılımıyla Swissotel Chalet’te gerçekleştirilen etkinlikte tanıttı. Sağlıklı su tüketimi misyonunun öncüsü Nestlé Pure Life’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Ayşe Tolga’nın da su tüketiminin önemini anlattığı etkinliğe Şebnem Özinal, Akasya Asıltürkmen, Duygu Boztepe ve Neslihan Yeldan gibi isimler katıldı.
Nestlé Pure Life’ın tüm dünyada sağlıklı ve yeterli su tüketimini destekleyici çalışmalar yaptığını belirten Nestlé Pure Life Marka Müdürü Melike Karagöz şunları söyledi:
“Evlerin karar vericisi alışverişçi anneler çocuklarına daha fazla nasıl su içireceklerini, onları nasıl şekerli içeceklerden daha sağlıklı bir alternatif olan suya yönlendireceklerini düşünüyor. Biz de bu noktada devreye giriyor ve çocuklara özel tasarlanan ürünlerimizle onlara ‘Su içmeyi eğlenceye dönüştürün’ diyoruz. Marka olarak onların sevdiği figürleri yani Barbie ve Hot Wheels karakterlerini su şişelerimize taşıyoruz. Nestlé Pure Life olarak çizgi kahramanları şişelerimize taşıyarak çocuklarımızın su tüketim alışkanlığını küçük yaşlarda kazanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.’’
“Bir kişinin kendine yapabileceği en büyük iyilik bol su içme alışkanlığı”
Sağlıklı yaşam ve beslenme deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Aromaterapist ve oyuncu Ayşe Tolga ise suyun önemine değindiği konuşmasında şunları ifade etti:
“Su, yaşamın başlangıcı ve kaynağı, bedenimizin su ile tanışıklığı anne karnında başlıyor. Vücudumuzun yüzde 70’i sudan oluşuyor; su iyi ve kaliteli bir yaşam için büyük önem taşıyor. Bir kişinin kendine yapabileceği en büyük iyilik bol su içme alışkanlığı. Çocuklarımıza da küçük yaşlardan itibaren su içme alışkanlığı kazandırmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki, aslında çocuklarımıza bazı alışkanlıkları kazandırmak için iyi birer rol model olmak yeterli. Çocuklara özel tasarlanan su şişeleri, bu konuda annelerin baş yardımcısı olacaktır.”
Barbie konseptli şişeler 4 farklı prenses, Hot Wheels konseptli şişeler ise 4 farklı yarış arabası karakteri ile çocuklarla buluşuyor. Su içmeyi eğlenceye dönüştüren şişeler, Mayıs ayı itibarıyla raflarda yerini alıyor.