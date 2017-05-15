Ünlüler Nestle etkinliğinde biraraya geldi

Dünyanın lider ambalajlı su markası Nestlé Pure Life, Barbie ve Hot Wheels’ın birbirinden renkli karakterleriyle renklenen ve çocuklara özel tasarlanan su şişelerini ünlü isimlerin katılımıyla Swissotel Chalet’te gerçekleştirilen etkinlikte tanıttı.

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