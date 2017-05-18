﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mayıs 2017 Perşembe 07:23

Usta oyuncu yaşam savaşını kaybetti.

Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayat veda etti.

Usta oyuncu yaşam savaşını kaybetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Usta oyuncu yaşam savaşını kaybetti.
   Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayat veda etti.Bir süreden beri özel bir hastanede tedavi gören ve karaciğer nakli için donör bekleyen Payidar Tüfekçioğlu, hayata veda etti. Sanatçının ölümü hem hayranlarını hem yakınlarını üzdü Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, tedavi gördüğü özel bir hastanede bu akşam saat 21.40’ta yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatını menajeri Temmuz Karikutal, sosyal medya hesabından duyurdu. Tüfekçioğlu, bir süredir hastanede karaciğer nakli için donör bekliyordu USTA OYUNCUNUN ÖDÜLLERİ Afife Tiyatro Ödülleri En iyi Erkek Oyuncu (Yer Altından Notlar) 2007 Avni Dilligil En İyi Erkek Oyuncu (Bağla Şu İşi) 2000
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Payidar Tüfekçioğlu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebru Gündeş 7 ayda 2 milyon 500 TL kazandı Ebru Gündeş 7 ayda 2 milyon 500 TL kazandı
Arif Sağ hayranlarını korkuttu Arif Sağ hayranlarını korkuttu
Hadise gözyaşlarını tutamadı Hadise gözyaşlarını tutamadı
Ünlü sanatçılardan anneler günü paylaşımı Ünlü sanatçılardan anneler günü paylaşımı
Bu sefer saha içindeler Bu sefer saha içindeler
Yattığı yerden 2 milyon TL kazanacak Yattığı yerden 2 milyon TL kazanacak
Yukarı Çık

Ebru Gündeş 7 ayda 2 milyon 500 TL kazandı
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş Ekim ayında Günay Restaurant'ta başladığı programından 2 milyon 500...

Haberi Oku