Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayat veda etti.Bir süreden beri özel bir hastanede tedavi gören ve karaciğer nakli için donör bekleyen Payidar Tüfekçioğlu, hayata veda etti. Sanatçının ölümü hem hayranlarını hem yakınlarını üzdü Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, tedavi gördüğü özel bir hastanede bu akşam saat 21.40’ta yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatını menajeri Temmuz Karikutal, sosyal medya hesabından duyurdu. Tüfekçioğlu, bir süredir hastanede karaciğer nakli için donör bekliyordu USTA OYUNCUNUN ÖDÜLLERİ Afife Tiyatro Ödülleri En iyi Erkek Oyuncu (Yer Altından Notlar) 2007 Avni Dilligil En İyi Erkek Oyuncu (Bağla Şu İşi) 2000
Usta oyuncu yaşam savaşını kaybetti.
Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayat veda etti.
Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayat veda etti.Bir süreden beri özel bir hastanede tedavi gören ve karaciğer nakli için donör bekleyen Payidar Tüfekçioğlu, hayata veda etti. Sanatçının ölümü hem hayranlarını hem yakınlarını üzdü Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, tedavi gördüğü özel bir hastanede bu akşam saat 21.40’ta yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatını menajeri Temmuz Karikutal, sosyal medya hesabından duyurdu. Tüfekçioğlu, bir süredir hastanede karaciğer nakli için donör bekliyordu USTA OYUNCUNUN ÖDÜLLERİ Afife Tiyatro Ödülleri En iyi Erkek Oyuncu (Yer Altından Notlar) 2007 Avni Dilligil En İyi Erkek Oyuncu (Bağla Şu İşi) 2000