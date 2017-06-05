Usta sanatçıya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya yaptığı bir basın toplantısında hakaret ettiği gerekçesiyle, usta sanatçı Müjdat Gezen hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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