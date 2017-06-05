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05 Haziran 2017 Pazartesi 16:22

Usta sanatçıya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

 AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya yaptığı bir basın toplantısında hakaret ettiği gerekçesiyle, usta sanatçı Müjdat Gezen hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Usta sanatçıya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
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Usta sanatçıya 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
   Usta sanatçı Müjdat Gezen hakkında AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya yaptığı bir basın toplantısında hakaret ettiği gerekçesiyle, usta sanatçı Müjdat Gezen hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.Başlatılan soruşturma kapsamında Müjdat Gezen, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na gelerek “şüpheli” sıfatıyla ifade vermişti. Gezen, ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek “Söz konusu ifadeleri bu sene içerisinde benim yönettiğim tiyatro okulunun kundaklanması olayının ardından okulda yaptığım basın toplantısı bünyesinde söyledim. Burada sadece Burhan Kuzu için sarf ettiğim söz kendi soyadı olan Kuzu'dur. Hakaret olarak algılanan diğer sözler Burhan Kuzu'ya değil bana hakaret eden diğer kişilere yöneliktir. Ben bir mizah sanatçısıyım.Basın toplantısında sorulan soruya mizahi bir dille cevap verdim.Kimsenin kişilik haklarını açıktan ihlal edecek bir söz söylemedim” demişti.
   Basın Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı Uzlaştırma  Bürosu’na gönderdi. Ancak burada taraflar uzlaşmayı kabul etmeyince  Savcılık tarafından Müjdat Gezen hakkında “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
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Müjdat Gezen
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