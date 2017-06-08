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08 Haziran 2017 Perşembe 12:50

Vildan Atasever Umre'den resim paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Umre'ye giden Vildan Atasever sosyal medyada hayranları için resim paylaştı

Vildan Atasever Umre'den resim paylaştı
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Vildan Atasever Umre'den resim paylaştı

   Geçtiğimiz günlerde Umre'ye giden Vildan Atasever sosyal medyada hayranları için resim paylaştı.Paylaşımında hayranlarına Dua isteyen bekleyen herkesin duasını Allah en hayırlı şekilde kabul etsin.Dua eder dua bekleriz.Selam ve sevgiyle notunu paylaştı.



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Anahtar Kelimeler
UmreVildan Atasever
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