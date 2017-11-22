Yasmin Erbil aşık oldu

Yasmin Erbil kendisinden 15 yaş büyük oyuncu Seçkin Özdemir'e aşık oldu.Mehmet Ali Erbil’in cesur paylaşımlarıyla tanınan kızı Yasmin Erbil, bu kez de yeni aşkıyla gündeme gelecek. Duymayan Kalmasın adlı programda 21 yaşındaki Yasmin Erbil’in, 36 yaşındaki oyuncu Seçkin Özdemir ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Daha önce Derya Şensoy ile aşk yaşayan Seçkin Özdemir‘in şimdi de Mehmet Ali Erbil‘in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşadığı, ikilinin geçen gün Cihangir’de bulunan bir mekanda yakınlaştığı ve birbirlerine samimi hareketler yaptıkları iddia edildi.

Sözcü