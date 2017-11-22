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Yasmin Erbil aşık oldu

 Yasmin Erbil kendisinden 15 yaş büyük oyuncu Seçkin Özdemir'e aşık oldu.

Yasmin Erbil aşık oldu

 Yasmin Erbil kendisinden 15 yaş büyük oyuncu Seçkin Özdemir'e aşık oldu.

22 Kasım 2017 Çarşamba 17:26
Yasmin Erbil aşık oldu

Yasmin Erbil aşık oldu

   Yasmin Erbil kendisinden 15 yaş büyük oyuncu Seçkin Özdemir'e aşık oldu.Mehmet Ali Erbil’in cesur paylaşımlarıyla tanınan kızı Yasmin Erbil, bu kez de yeni aşkıyla gündeme gelecek. Duymayan Kalmasın adlı programda 21 yaşındaki Yasmin Erbil’in, 36 yaşındaki oyuncu Seçkin Özdemir ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.     Daha önce Derya Şensoy ile aşk yaşayan Seçkin Özdemir‘in şimdi de Mehmet Ali Erbil‘in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşadığı, ikilinin geçen gün Cihangir’de bulunan bir mekanda yakınlaştığı ve birbirlerine samimi hareketler yaptıkları iddia edildi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Yasmin ErbilSeçkin Özdemir
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