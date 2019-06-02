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Toyota Plaza Kar’da ‘Yaz Servis Kampanyası’ başladı

Toyota araç sahipleri için yaz mevsimi özel avantajlı servis kampanyası başlatan Toyota Plaza Kar, 30 Haziran tarihine kadar indirim fırsatı tanıyor.

Toyota Plaza Kar’da ‘Yaz Servis Kampanyası’ başladı

Toyota araç sahipleri için yaz mevsimi özel avantajlı servis kampanyası başlatan Toyota Plaza Kar, 30 Haziran tarihine kadar indirim fırsatı tanıyor.

02 Haziran 2019 Pazar 17:48
Toyota Plaza Kar’da ‘Yaz Servis Kampanyası’ başladı

Toyota Plaza Kar’da ‘Yaz Servis Kampanyası’ başladı

Toyota’sı olanlara yaza özel avantajlı servis kampanyası başladı… Toyota Plaza Kar’a gelenler, yaza girerken yapılması gereken ‘Yaz Bakımı’ kapsamında; tüm modeller için geçerli parça ve işçilikte yüzde 30’a varan indirimlerden yararlanıyor.

Toyota Plaza Kar Genel Müdürü Murat Kesimal, ‘Yaz Servis Kampanyası’yla ilgili şunları söyledi: “Yazın araçlarıyla keyifli sürüşlerin tadına varmak isteyenlere 30 Haziran’a kadar sürecek önemli avantajlar sunuyoruz. 

Toyota Plaza Kar servislerine gelen araç sahiplerine; tüm modellerde fren balataları ve diskleri, silecekler ile debriyaj setinde yüzde 25 indirim fırsatı sunuyoruz. 3 yaş ve üzeri modellerde de Toyota Forever indirimlerine ilave olarak filtre paketleri, Toyota Orijinal Motor Yağları ve bujilerde yüzde 20 indirim yaparken, bakım işçiliklerinde de yüzde 30 indirim uyguluyoruz” 


Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, 30 Haziran’a kadar otomobillerini yaz bakımı için E-5 Karayolu Edirnekapı – Haliç’te yer alan yer alan Toyota Plaza Kar’a götürmek olacak. Toyota Forever Programına üye olmayan Toyota’lılar, dijital kartlarını Toyota Plaza Kar’da ücretsiz olarak tanımlatarak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilecekler.


 

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Plaza KarToyotaServisYaz BakımıToyota Forever
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