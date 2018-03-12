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AK Parti'den CHP kurultayına eleştiri

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayı konuşması, vadesi dolan bir genel başkanın sayıklamasından başka bir şey değil." dedi.

AK Parti'den CHP kurultayına eleştiri

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayı konuşması, vadesi dolan bir genel başkanın sayıklamasından başka bir şey değil." dedi.

12 Mart 2018 Pazartesi 18:38
AK Parti'den CHP kurultayına eleştiri

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin tüzük kurultayındaki konuşmasının, vadesi dolan bir genel başkanın sayıklaması olduğunu belirterek, "AK Parti'ye tek adam, otoriterlik iftirası atanların, partiyi babalarının malı olarak gördüklerini anladık. CHP seçmeni bu garip gidişe dur demezse, CHP parti olmaktan öte kapalı bir örgüt olmaya devam edecek." dedi.

Turan, CHP'nin 9-10 Mart'ta gerçekleştirdiği tüzük kurultayına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin tüzük kurultayının, partinin yaşadığı liderlik krizinin ne boyutta olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Turan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elindeki defteri gösterip, "Kimse bilmiyor ama bu defterde hepinizin kaydı var" diyerek milletvekillerini tehdit ettiğini söyledi.

"'Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkarım, istediğim gibi konuşurum, izin almadan çıkıyorsa, bu partide yeri yoktur' cümlelerini hangi demokrat lider kurar?" diye soran Turan, AK Parti'ye tek adam, otoriterlik iftirası atanların aslında kendi dar alanlarında ne kadar otoriter olduklarını, partiyi babalarının malı olarak gördüklerini anladıklarını vurguladı.

"Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayı konuşması, vadesi dolan bir genel başkanın sayıklamasından başka bir şey değil." diyenTuran, "CHP seçmeni bu garip gidişe dur demezse CHP parti olmaktan öte kapalı bir örgüt olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bülent TuranCHP Tüzük KurultayıKemal KılıçdaroğluPolitika
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