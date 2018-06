Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, astsubayların göreve başlama kademelerini, eğitim yıllarına göre bir üste çıkartacaklarını belirterek, "2 yıllık yükseköğrenim mezunu bir astsubayımız 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlıyordu artık 9. derecenin 2. kademesinden başlayacak. 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olup 9. derecenin 3. kademesinden göreve başlayan astsubaylarımızın başlangıç derecesini 8. derecenin 1. kademesine yükseltiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda şehit aileleri ve askerlerle iftarda bir araya geldi.

Buradaki konuşmasına, tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, ramazan sofrasında katılımcılarla birlikte olmaktan duyduğu bahtiyarlığı ifade etti.



Bir önceki yıl da birlikte olduklarını anımsatan Erdoğan, "Ülkemizin ilk komando birliği olarak yurt içinde ve dışında çok önemli operasyonlar gerçekleştiren bu tugayımız gazi sıfatını ziyadesiyle hak ediyor. Bugüne kadar aldığı üstün hizmet ve feragat madalyaları tugayımızın başarılarının sembolüdür. Tugayımız yürüttüğü görevlerde ve kendisine yönelik saldırılarda çok sayıda şehit vermiştir. Bu birliğimizin mensupları başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bekası için hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.



Tarihçilerin Türk milleti için 'asker millet' dediklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu milletin ülkesinin ve devletinin bekası söz konusu olduğunda nasıl bir anda kükremiş sel olup, bendini aşıp geçtiğini 15 Temmuz'da gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün büyük ölçüde profesyonel askerliğe geçmiş olsa da çok uzun yıllar terörle mücadeleyi yükümlü gençlerimiz vasıtasıyla yürütmüştür. Baba ocağından, ana kucağından kopup gelen gençlerimiz birkaç aylık eğitimin ardından dağlarda kartal, düzlerde aslan kesilip teröristlerin tepesine binmişlerdir. Askerlik asla sadece maaşı için veya yükümlülük gereği yapılacak bir iş değildir. İnsanın bir mücadeleye canı pahasına girmesi için önce yüreğinde iman olması lazım. İmanla birlikte cesarete, eğitime, dirayete, disipline ihtiyaç vardır."

"Milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok iyi bilir"

"İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür." dizelerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hamdolsun bizim askerimizde bunların hepsi var onun için kahramanlarımız ayak bastıkları her yeri titretiyor. Gerek iç güvenlik harekatımızda, gerek sınır ötesi operasyonlarımızda askerlerimizin karşısında durabilen bir güç görmedik, tanımadık. Gerçi birileri her ne kadar apolet sökmekle uğraşıyorsa da benim milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir.



Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'lı teröristleri ezip geçtiniz, Zeytin Dalı'nda PYD'li teröristleri ezip geçtiniz, şimdi Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere dağları dar ediyorsunuz. Bütün bu mücadeleyi niçin veriyoruz, hepimizin tek bir amacı var tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bunun için her birimiz kendi görev alanımızda tüm gücümüzle çalışıyoruz, çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. Sizler herkesten farklı olarak sadece yüreğinizi değil canınızı da ortaya koyuyorsunuz. Ecdadımız bize bu vatanı böyle emanet etmişti, biz de yeni nesillere aynı şekilde bırakacağız. Biz nasıl bugün ecdadımızla iftihar ediyorsak yarın ki nesiller de sizlerle aynı şekilde iftihar edecek."

Astsubaylara müjde

"Bu vesileyle astsubaylarımıza bir de müjde vermek isterim." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:





"Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini, eğitim yıllarına göre bir üste çıkartıyoruz. Mesela şu anda 2 yıllık yükseköğrenim mezunu bir astsubayımız 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlıyordu artık 9. derecenin 2. kademesinden başlayacak. Aynı şekilde 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olup 9. derecenin 3. kademesinden göreve başlayan astsubaylarımızın başlangıç derecesini 8. derecenin 1. kademesine yükseltiyoruz. Bu suretle tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden göreve yeni başlayacakların yanı sıra mevcut ve emekli astsubaylarımız da yararlanacak. Hayırlı olmasını diliyorum."Komandoya çok söz gerekmediğini çünkü komandonun sözüyle değil yüreği ve bileğiyle konuştuğunu dile getiren Erdoğan, "Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışınız isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun diyorum. Yüce Mevlam şehitlerimizin ailelerine sabır ve güç gazilerimize sıhhat ve afiyet versin diyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunarken, şimdiden kandil gecenizi tebrik ediyorum, Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum." dedi. "1964'ten bugüne 417, son 3 yılda 76 şehit"

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise iftar yemeğine teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.



Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla görev yapan tugayın terörle mücadelede yurt içi, sınır ötesinde, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin'de çok önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Bu başarılardaki en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu vurgulayan Akar, 1964'ten bugüne kadar 417, son üç yılda 76 silah arkadaşlarının şehitlik mertebesine ulaştığını ifade etti.



"Peygamber ocağı" olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetlerinin binlerce yıllık şanlı tarihten süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleriyle, Anayasa'da belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletin emrinde ve daima görevinin başında olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:



"Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu vesileyle kahramanlık ve fedakarlıklarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum."



Konuşmasının sonunda tüm konuklara katılımları için teşekkürlerini ileten Akar, davetlilerin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.



Basına kapalı gerçekleştirilen iftarda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, askerler ve şehit aileleri de yer aldı.