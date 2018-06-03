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İftar sofralarının geleneksel lezzeti: Fırın Ağzı

Kayseri'de iftar davetlerinde misafire özel hazırlanan "fırın ağzı", yapılışı, sunumu, kokusu, damakta bıraktığı lezzetiyle iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

İftar sofralarının geleneksel lezzeti: Fırın Ağzı

Kayseri'de iftar davetlerinde misafire özel hazırlanan "fırın ağzı", yapılışı, sunumu, kokusu, damakta bıraktığı lezzetiyle iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

03 Haziran 2018 Pazar 12:06
İftar sofralarının geleneksel lezzeti: Fırın Ağzı

İftar sofralarının geleneksel lezzeti: Fırın Ağzı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iftara davet edilen misafirlere özel hazırlanan "fırın ağzı", yapılışı, sunumu, kokusu, damakta bıraktığı tadıyla iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Kayseri ve yöresinde bağ oturmalarında tercih edilen ve daha çok ramazan ayıyla özdeşleşen fırın ağzı, yemekten ziyade bir kültür olarak yaşatılıyor.

Kasaplara saatler öncesinden gelen müşteriler tarafından hazırlatılan ''fırın ağzı", taş fırınların ağzına yakın kısmında pişirildiği için bu isimle anılıyor.

Geleneksel lezzet, kuzu eti, kuyruk yağı, domates, biber, sarımsak ve baharatla hazırlanıyor. Tepsiye konulup üzeri folyo ile kapatıldıktan sonra taş fırında 3-4 saat pişirilen yemek, servise hazır hale geliyor.

"Günde 50 tepsi fırın ağzı siparişi oluyor"

Kentte 15 yıldır kasaplık yapan Sami Bulut, AA muhabirine, ramazan ayı boyunca işlerinin arttığını, vatandaşların kasaplara yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Fırın ağzının ramazanda en çok tercih edilen yemek olduğunu aktaran Bulut, şöyle devam etti:

"Fırın ağzı, kuzu etinden yapılan Kayseri'ye özgü bir yemektir. Ramazan ayında yoğun olarak bu yemeği yaparız. Kuzu etinin iri parçalar halinde doğranarak hazırlanan yemektir. Fırının ağız kısmına yakın yerde yer aldığından 3-4 saat aralığında ağır ağır pişer. Lezzetini ağır ağır alır. Fırın ağzı tepside yapılır. İçerisine ekstra bir yağ konulmaz, sadece kuyruk yağı konulur. Bu yemeğe lezzet katan da kuyruk yağıdır. Günde 50 tepsi fırın ağzı yaparız. Ramazan ayı bereket ayıdır. Özel müşterilerimiz oluyor. Hazırlanmasından fırına verilmesine kadar takibini biz yapıyoruz. Müşterilerimiz sadece iftara yakın saatte gelip alıyor."

"Kayseri'de ramazanda en çok tercih edilen yemek fırın ağzıdır"

Vatandaşlardan Öner Dayıoğlu da saatler öncesinden kasaba geldiğini belirterek, "Kayseri'de en çok tercih edilen yemeklerin arasında fırın ağzı gelir. Yemesi güzel ve lezzetlidir. Hanımlar fazla uğraşmıyor. Her şey kasaplarda hazırlanıyor, fırına getirilip pişiriliyor. Fırın ağzı çok güzel bir yemek. Kayseri'de ramazanda en çok fırın ağzı tercih edilir. Evde pişirilmesi ile fırında pişirilmesi arasında çok fark var. Yemekler fırında odun ateşinde piştiği için daha güzel ve lezzetli oluyor." dedi.

30 yıllık fırıncı Osman Aşık ise gündelik hayatta fırın ve kasaplarda görünmeyen insanların ramazanın gelmesiyle fırınlara ve kasaplara uğradığını ifade ederek, vatandaşların fırın ve kasap yemeklerine ilgi gösterdiğini söyledi.

Son Güncelleme: 03.06.2018 10:29
Anahtar Kelimeler:
YemekTürkiyeRamazanKayseriKasapİftarFırın AğzıBereket
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