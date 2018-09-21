Güneş ‘İkinci yarıda biraz kıpırdanınca goller geldi’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.Şenol Güneş yaptığı açıklamada şunları söyledi;“Hem hücumda hem savunmada onların düşüncesine uygun davrandık. İkinci yarıda biraz kıpırdanınca goller geldi. Yediğimiz gol öncesinde daha fazla pas yapıp, oyunu soğutmamız gerekiyordu. Basit goller yiyoruz.”

Öte yandan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah saat 11.00’de yapacağı antrenmanla başlayacak.