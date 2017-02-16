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16 Şubat 2017 Perşembe 19:48

Krasnador 1-Fenerbahçe 0

Rusya'da Krasnodar Stadı'nda oynananandan Fenerbahçe 1-0 yenik ayrılarak turu istanbul'da oynayacağı maça bıraktı

Krasnador 1-Fenerbahçe 0
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Krasnador 1-Fenerbahçe 0
  
   Rusya'da Krasnodar Stadı'nda oynananandan Fenerbahçe 1-0 yenik ayrılarak turu istanbul'da oynayacağı maça bıraktı.Krasnodar Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Krasnodar'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Viktor Claesson kaydetti.​ Rövanş maçı ise 1 hafta sonra 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 20.00'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda.
 

Yazarımız Tayfun Gökdeniz Maç yorumu 

Krasnodar: Kritsuyk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Ramirez, Podberezkin, Kabore, Gazinskiy, Claesson, Smolov, Wanderson

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Alper, Sow, Emenike

 Maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.
 
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KrasnodarFenerbahçe
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