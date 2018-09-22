Trabzonspor evinde kayıp

Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2-1 yenilerek son derece kıymetli 3 puandan oldu.Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Trabzonspor Göztepe maçı ile devam etti. Göztepe, Yasin Öztekin'in iki golüyle 2-1 kazandı ve deplasmanda bu sezon ilk kez kazandı. Trabzonspor ise milli maç arasından sonra üst üste ikinci kez mağlup oldu.

İzmir ekibi 9 ve 28’de Yasin Öztekin’in kaydettiği iki golle bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip ise milli aradan sonra üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu. Trabzonspor’un tek golü 67’de Burak Yılmaz’dan geldi.42’de Hakem Hüseyin Göçek, Titi’nin ceza sahasında elle oynadığını tespit etti ve Trabzonspor lehine penaltı verdi. Burak Yılmaz’ın penaltısını Göztepe kalecisi Beto kurtardı. 67’de ise Burak Yılmaz’la fark bire indi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

90+5’te ise Hugo Rodallega ile Trabzonspor beraberliği yakaladı ancak VAR uyarısıyla gol yeniden incelendi. Hüseyin Göçek de saha kenarında pozisyonu izlerken, Burak Yılmaz’ın golden önce topu koluyla kontrol ettiğine hükmeden Göçek golü iptal etti.

Sözcü