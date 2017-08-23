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Türk Telekom, Bolu'da güç depoluyor

- Başkent temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'daki ilk etap kamp çalışmaları ile devam ediyor - Türk Telekom Başantrenörü Gören: "Gayet güzel bir tempoda çalışıyoruz. Önemli oyuncuları da hedefimiz doğrultusunda kadromuza kattık" - Türk Telekom'un deneyimli oyuncusu Kaya Peker: "Sahada herkesin birbirine alışması biraz daha sürecektir. Önümüzdeki Federasyon Kupası'na kadar yeterli süre var. Zaten önemli olan da Federasyon Kupası ile iyi basketbol oynamak"

Türk Telekom, Bolu'da güç depoluyor

- Başkent temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'daki ilk etap kamp çalışmaları ile devam ediyor - Türk Telekom Başantrenörü Gören: "Gayet güzel bir tempoda çalışıyoruz. Önemli oyuncuları da hedefimiz doğrultusunda kadromuza kattık" - Türk Telekom'un deneyimli oyuncusu Kaya Peker: "Sahada herkesin birbirine alışması biraz daha sürecektir. Önümüzdeki Federasyon Kupası'na kadar yeterli süre var. Zaten önemli olan da Federasyon Kupası ile iyi basketbol oynamak"

23 Ağustos 2017 Çarşamba 23:35
Türk Telekom, Bolu'da güç depoluyor


BOLU (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Türk Telekom, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Karacasu beldesindeki bir otelde kamp yapan başkent ekibi, Karaçayır Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanlarla yeni sezona hazırlanıyor.

Sezon öncesi kondisyon ağırlıklı çalışmalarla güç depolayan Türk Telekom'da gazetecilere açıklamalarda bulunan başantrenör Burak Gören, kampın iyi geçtiğini belirterek, "Gayet güzel bir tempoda çalışıyoruz. Buraya 16 sporcu ile geldik. Bu sene geliştirme ligi de oynayacak takımımız var. Bu sene Türkiye Basketbol Federasyonunun yeni bir uygulaması var. Geliştirme ligi oynayacak. Bu da bizim kulübümüz adına önemli olacağı için o takım oyuncularından da 5'ini buraya getirdik." diye konuştu.

Yaklaşık 15 gündür çalıştıklarını anlatan Gören, "Özellikle bu dönemde hazırlık maçı oynamak istemedik. Şu anda da maç oynayacak durumda değiliz. Buradaki hazırlıklarımız tamamlandıktan sonra önümüzdeki haftadan itibaren hazırlık maçlarına da başlayacağız. İki turnuvaya katılacağız. Ardından da Federasyon Kupası'nda 5 maç üst üste oynayacağız. Oraya hazır olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak Gören, baştan kurulan bir kadroya sahip olduklarına değinerek, "Şu anda çok yeni bir takımız. Geçen seneki kadrodan sadece 2 oyuncu var. Önemli oyuncuları da hedefimiz doğrultusunda kadromuza kattık. Kaya Peker, Ender Arslan gibi yıllarca üst seviyede oynayan basketbolcuları transfer ettik." değerlendirmesinde bulundu.


- Kaya Peker: "Herkes özverili çalışıyor"


Türk Telekom'un deneyimli oyuncularından Kaya Peker, takım arkadaşlarının özverili bir şekilde çalıştığını aktardı.

Kaya, kamp döneminin oldukça zorlu geçtiğini ifade ederek, "Öncelikle Ankara'da 2 haftalık bir çalışma süremiz oldu. Şimdi de Bolu'dayız. Takımın kaynaşması ve sezonun gidişatı açısından önemli. Herkes özverili çalışıyor. Antrenmanlar gayet güzel geçiyor." şeklinde görüş belirtti.

Yeni bir takım olmanın her zaman dezavantajlı bir durum olduğunu anlatan 37 yaşındaki pivot, "Daha önce bir arada oynamamış olsak da birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Uyum dönemi arkadaşlık açısından çok uzun sürmedi. Basketbol açısından tabii ki sahada herkesin birbirine alışması biraz daha sürecektir. Önümüzde Federasyon Kupası'na kadar yeterli süre var. Zaten önemli olan da Federasyon Kupası ile iyi basketbol oynamak." diyerek sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBoluBurak GörenKaya PekerTürk TelekomTürkiye Basketbol 1. Ligi
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