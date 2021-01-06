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Amerika'da son durum | Trump yanlıları parlamentoyu bastı

Amerika'da Başkanlık kavgası Beyaz Saray'a sıçradı. Kongre binasını basan göstericilere polis biber gazı sıkarak müdahale ediyor. Senatörler ve çok sayıda gazeteci bodrum katına sığındı

06 Ocak 2021 Çarşamba 23:01
Amerika'da son durum | Trump yanlıları parlamentoyu bastı

Amerika karıştı | Trump yanlıları parlamentoyu bastı 


Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en zorlu siyasi sınavını veriyor. Başkanlık seçimlerinin ardından görevi yeni başkan Biden'e devretmeyen Trump, TV konuşmasının ardından Washington karıştı. Trump yanlıları parlamento binası önünde Biden'a görevin devredilmesini önlemek için gösteriler düzenliyor.


Kongre binasını basan göstericilere polis biber gazı ile müdahale ederken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkanlık koltuğunda Washington'da gösterilere katılan yandaşlarına seslenen Başkan Donald Trump, polisin uyarılarını dikkate almalarını ve evlerinden çıkmamalarını istedi.


Bu arada kongre binasını saran güvenlik görevlileri protestoculara silahını doğrultarak girmesini önlemeye çalışıyor.

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC’de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına yürüdü.Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, “ABD Trump’ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı. Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binası çevresinde çıkan olayların ardından binanın kilit altına alındığı belirtildi. Trump yanlıları Senato çevresindeki bariyerleri aşınca Biden'ın tescil oylaması durdu.

WASHINGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington Belediye Başkanı kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Washington'da çarşamba 23:00'ten perşembe sabah 06:00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

MIKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 06.01.2021 23:11
Anahtar Kelimeler:
BidenTrumpAmerikaWashington
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