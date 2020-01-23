

Korona virüsü kabusu tüm dünyayı sarıyor | Ölüm haberleri geliyor



Dünyayı kasıp kavuran Korona virüsü tehdidi milyarlık nüfusa sahip Çin ve Hindistan'da büyük paniğe neden olurken, Amerika, şimdiye kadar görülen 77 hastanın tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Çin'de ölü sayısının hızla artmasından endişe ediliyor. ABD'de bazı eyaletlerdeki havalimanlarında adeta sıkı yönetim ilan edildi. Japonya, Singapur, Tayvan, Güney Kore, virüsün yayılmasını engellemek için kalabalık ulaşım merkezlerinde denetimleri artırdı. Yarasa Çorbasından kaynaklandığı ileri sürülen koronavirüs insandan insana bulaşabiliyor. Korona virüs ile ilgili detaylar, haberin devamında;

AMERİKA'DA ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü ABD’ye de ulaştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin ziyaretinin ardından Seattle’da hastalanan ve tedavi altına alınan kişinin Vuhan'da görülen Corona virüsünü taşıdığı kesinleşti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) söz konusu haberleri doğruladı. Hastanın durumunun iyi olduğunu belirten merkez Atlanta ve Chicago’daki havalimanlarında sağlık kontrollerinin artırılacağını duyurdu.



SİNGAPUR'A SIÇRADI

Singapur Sağlık Bakanlığı, Çin'de 600'e yakın kişinin etkilendiği ve 17 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs vakasının Singapur'da da görüldüğünü duyurdu. Singapur'un ardından Vietnam'da iki Çin vatandaşında ve Suudi Arabistan'da Hindistanlı bir hemşirede virüsün tespit edildiği açıkladı.

Singapur Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Singapur'un ardından Vietnam'da bulunan iki Çin vatandaşında ve Suudi Arabistan'da görev yapan Hindistanlı bir hemşirede virüsün tespit edildiği belirtildi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde yaşayan kişilerde tespit edilen virüsle ilgili daha sonra ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayland'da da şüpheli vakalar görüldü.

Daha önce Hong Kong'da da koronavirüs bulaşan bir hastanın olduğu açıklanmıştı. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin en yaşlısı 89 en genci 48 yaşında ve yaş ortalamaları 73. Virüsün şimdiye kadar 600'den fazla kişiye bulaştığı düşünülüyor.

Çin hükümeti hızla yayılan salgının ardından 11 milyon kişinin yaşandığı Wuhan kentini karantinaya aldı. Wuhan'ın yanı sıra yakınlarda bulunan Ezhou kentindeki bütün tren istasyonlarının kapatıldığı belirtildi.

Başkent Pekin'de ise ünlü Çin yeni yılı kutlamalarının da içerisinde olduğu birçok kitlesel etkinlik iptal edildi. Dünya genelinde birçok havaalanlarında da acil durum ilan edilirken, Çin'den gelen yolculara özel gözetimler yapılıyor.

Virüsle ilgili yapılan ilk incelemelerde, virüsün ilk olarak yılanlardan insanlara geçtiği olasılığı öne çıkarken, porsuklar ve fareler de diğer ihtimaller olarak belirtiliyor.

ALMANYA'DA SALGIN HAZIRLIĞI

Almanya’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt'u işleten Fraport firması sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, virüse hazırlıklı olduklarını duyurdu. Sözcü yetkili makamlar ve diğer havalimanlarıyla iletişim halinde olduklarını söyleyerek, "Şu anda ek önlem alınmasını gerekli görmüyoruz" dedi. Sözcü havalimanının geçmiş yıllarda yaşanan virüslerden gerekli dersleri çıkardığını, hazırlıklı olunduğunu, kurtarma ekiplerinin olası bir virüsün belirtilerine karşı gerekli eğitimleri aldığını kaydetti. Frankfurt’tan virüsün görüldüğü Çin’in Vuhan kentine doğrudan uçuşlar yapılmıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’de hızla yayılan virüs nedeniyle çarşamba günü Cenevre'de kriz zirvesi düzenleme kararı almıştı. Açıklamada Acil Durum Komitesi'ndeki uzmanların Çin'deki virüs nedeniyle uluslararası alanda acil durum ilan edilip edilmeyeceğine karar vereceği belirtilmişti.

Corona virüsüne ilk kez geçen yıl Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde rastlanmıştı.

Yeni virüsün ölümcül Sars virüsünün de dahil olduğu virüs familyasına ait olduğu belirtiliyor. Sars virüsü nedeniyle Çin'de 2002 ve 2003 yıllarında yaklaşık 350, Hongkong'da ise 300 kişi hayatını kaybetmişti.



ÇİN'DE BÜYÜK ÇAPLI ETKİNLİKLER İPTAL

Pekin Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosundan yapılan açıklamaya göre, halkın sağlını korumak ve salgını önlemek adına Bahar Bayramı'nın huzur içinde geçmesini temin etmek ve halkın kalabalık kitleler oluşturmasını azaltmak amacıyla büyük çaplı etkinlikler iptal edildi.

Bugünden itibaren başlayan yasağın, Bahar Bayramı dolayısıyla tapınaklarda toplanmayı da kapsayacağı, halka salgının gidişatına göre bilgilendirmeler yapılacağı kaydedildi.

Diğer yandan Cıciang eyaletinde de söz konusu virüs nedeniyle, manastırlar dahil, dini mekanlarda büyük çaplı faaliyetlerin iptal edildiği belirtildi.

