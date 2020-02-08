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Musul, yeniden imar için Türk müteahhitleri bekliyor

Türkiye Müteahhitler Birliği’ni (TMB) ziyaret eden Musul Valisi Necim el Cuburi, kentin acil ihtiyaçları için Türk müteahhitleri Musul'a beklediklerini söyledi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:04
Musul, yeniden imar için Türk müteahhitleri bekliyor

Musul, yeniden imar için Türk müteahhitleri bekliyor

Türkiye temasları kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Müteahhitler Birliği’ni (TMB) ziyaret eden Musul Valisi Necim el Cuburi, kentin acil ihtiyaçları için Türkiye’nin bir süre önce Irak’ın yeniden imar çabalarına destek için vermeyi taahhüt ettiği 5 milyar dolarlık kredinin yarısına talip olduklarını söyledi. Cuburi, kentte çok çeşitli alt ve üstyapı projelerinin hayata geçirilmesine acil ihtiyaç dolduğunu söyledi.

TMB Başkanı Mithat Yenigün, “Önümüzdeki dönemde yakın coğrafyamızda barış ve istikrar ortamının yeniden sağlanması bu toprakların insanları olarak hepimizin en büyük arzusudur. İş insanları olarak da önümüzdeki dönem devreye girmesini dilediğimiz ‘barış ekonomisi’nin gerek ülke gerek bölge kalkınması açısından önemli iş fırsatları yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Türk müteahhitlerinin dünyadaki en büyük dördüncü pazarı olan Irak’ın yeniden imar çalışmaları için iki ülke arasında diplomatik ve sektörel görüşmeler sürüyor. Türk hükümetinin Irak’ın yeniden imar çabalarına destek çerçevesinde 5 milyar dolarlık kredi taahhüdü, kredinin Türk firmaları tarafından üstlenilecek projelerin gerçekleştirilmesi ve yeni projelerde Türk ürünlerinin kullanılmasını içeriyor.

Geçen hafta Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan Musul Valisi Necim el Cuburi, Türkiye Müteahhitler Birliği’nde (TMB) düzenlenen ve ülkede iş yapmakta olan inşaat firmaları temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya katıldı. El Cuburi konuşmasında, Türkiye’nin Irak’a 5 milyar dolarlık kredi taahhüdünü hatırlatırken, kredinin yarısının Irak’ın en büyük kentlerinden olan ve savaşta büyük zarar gören Musul’un yeniden imarına ayrılmasını istediklerini belirtti. Bu yöndeki taleplerini ziyaretleri kapsamında Türk yetkililere de ilettiklerini kaydeden Cuburi, kentte çok çeşitli alt ve üstyapı projelerinin hayata geçirilmesine acil ihtiyaç dolduğunu söyledi. Halihazırda bazı Türk müteahhitlik firmalarının bölgede faaliyetleri bulunduğunu söyleyen Musul Valisi, yakın, orta ve uzun vadede Musul ve Ninova bölgesinde gerçekleştirilmesi öngörülen hastane, köprü, karayolu, elektrik üretimi, atık su, kanalizasyon gibi projelerde de Türk firmalarının da yer almasını istediklerini kaydetti.

Vali ayrıca, Musul Havalimanı’nı Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirmek istediklerini, bu konuda bir Türk müteahhitlik firması ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

TMB Başkanı Yenigün: “Zor şartları birlikte göğüsledik”

Toplantıda konuşan TMB Başkanı Müthat Yenigün de Türk mütehhitlerinin Irak’ta bugüne kadar 480 milyon doları 2019 yılında olmak üzere toplam 26 milyar dolarlık 1.000 proje üstelendiklerini belirtirken, “Bu tutar ile Irak, firmalarımızın yurtdışı projelerinin ülkelere göre dağılımında Rusya, Türkmenistan ve Libya’dan sonra dördüncü sırada bulunmaktadır. Firmalarımız, Irak’tan vazgeçmemişler, zor şartları birlikte göğüslemeyi tercih etmişlerdir. Ülkede havalimanlarından köprü ve tünellere, barajlardan şehir altyapısına, konuttan endüstriyel tesis, boru hattı ve enerji santrallerine kadar çok çeşitli projeleri hayata geçirmişlerdir” dedi. Yenigün, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Önümüzdeki dönemde yakın coğrafyamızda barış ve istikrar ortamının yeniden sağlanması bu toprakların insanları olarak hepimizin en büyük arzusudur. İş insanları olarak da önümüzdeki dönem devreye girmesini dilediğimiz ‘barış ekonomisi’nin gerek ülke gerek bölge kalkınması açısından önemli iş fırsatları yaratacağına inanıyoruz. Bu çerçevede sıkı bağlara sahip olduğumuz Irak bizim için büyük önem taşımaktadır. Geçmişten gelen güç birliğimiz ve ortak çalışma deneyimimizin Irak ile Musul’un yeniden imarı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi çalışmalarında bizlere birlikte çalışma fırsatları sunacağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 08.02.2020 14:22
Anahtar Kelimeler:
MusulTürk Müteahhitİmarİnşaat
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