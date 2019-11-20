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Afrin'de şehit naaşı kaçıran PKK'lılar yakalandı

Terer örgütü PKK'nın Suriye uzantısına yönelik operasyonlar sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen iki askerimizin naaşını kaçıran PKK'lı teröristler yakalandı.

Afrin'de şehit naaşı kaçıran PKK'lılar yakalandı

Terer örgütü PKK'nın Suriye uzantısına yönelik operasyonlar sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen iki askerimizin naaşını kaçıran PKK'lı teröristler yakalandı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 19:17
Afrin'de şehit naaşı kaçıran PKK'lılar yakalandı

Afrin'de şehit naaşı kaçıran PKK'lılar yakalandı


Kamuoyunda infial yaratan şehit cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili olarak Suriye'de yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristler saklandıkları yerde yakalandı. Afrin'de şehit olan Türk askerlerinin naaşını kaçıran terörist kıskıvrak yakalandı
Afrin’de, şehit olan Mehmetçiklerin cenazelerini kaçıran terörist, jandarmanın sıkı takibi sonucu Suriye’de yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; 23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin/ Racu/ Ömeruşağı köyü kuzeyinde bulunan Dizör Tepe’de PYD/YPG Terör Örgütü ile meydana gelen silahlı çatışmada P.Ütğm. Oğuz Kaan Usta ve P. Uzm.Çvş. Mehmet Muratdağı şehit olmuş, şehitlerin cenazeleri teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırılmış, kaçırılma görüntüleri de terör örgütüne ait kanallarda yayınlanmıştı.

Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin başlattığı soruşturma kapsamında Afrin/ Racu Bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen toplam 11 terörist yakalandı. Teröristlerden alınan ifadeler doğrultusunda şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin, PKK/KCK- PYD/YPG’nin Afrin- Racu sözde sorumlusu Zeynel kod adlı teröristin yanında bulunan Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin sıkı takibi sonucu söz konusu terörist Duzyer Kurdi Suriye/ Racu/ Mamaluşağı köyünde yakalandı.
 

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