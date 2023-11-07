Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKP yerel seçim çalışmasına erken başladı | İsrail iftirası

Son genel seçimleri 'PKK CHP' ittifakı yalanı, ve montaj videolarla kazanan AKP, yerel seçimlerde CHP - İsrail ittifakı temasını işlemeye hazırlanıyor.

07 Kasım 2023 Salı 18:14
AKP yerel seçim çalışmasına erken başladı | İsrail iftirası






AKP yerel seçim çalışmasına erken başladı | İsrail iftirası



Dünyanın gözü önünde 10 binden fazla insanı katleden İsrail saldırganlığına yönelik tepkiler devam ederker, iktidar kanadı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi sırasında meydan mitinglerinde gösterdiği montaj videoların benzerini şimdiden uygulamaya koydu. Son kurultayda CHP Genel Başkanlığı'nı kazanan Özgür Özel ve CHP'yi İsrail yandaşı göstermeye hazırlanan AKP, Kartal'da ilginç bir saldırıya imza attı.

CHP Kartal İlçe Örgütü binasına sprey boyayla "Hamas geldi, Özgür kaç" ve "İsrail=CHP" yazıları yazıldı. Söz konusu olaya ilişkin CHP'liler saat 17.30’da Kartal İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Örgütü Başkanı Mert Polat, binanın girişine ve pankartlara ‘Hamas geldi, Özgür kaç’ ve ‘İsrail=CHP’ yazılarının yazıldığını açıkladı.

Sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Polat, “Biz Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz! Filistin halkına dünyanın gözü önünde zulmeden İsrail’e de Filistin davasını hiçe sayan Hamas’a da karşıyız! Yerimiz bellidir! Filistin halkının ve bölgemizde barışın yanıdır” dedi.

Polat ayrıca, bugün saat 17.30’da Kartal İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştireceklerini duyurdu.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, “Filistin Davasını Sizden Öğrenecek Değiliz! Kartal İlçe binamız, kime hizmet ettiği belli olmayan, bölgesel savaşları içeriye taşımak isteyen güdümlü vandalların saldırısına uğramıştır. Ortadoğu’da yaşanan kanlı savaşların gerilimini ülkemize taşımayı amaçlayan bu sefil eylemi yapanların kimlerden güç aldığını biliyoruz. Bizim yerimiz her gün İsrail’in zülmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır. Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur. Bu provokasyonu gerçekleştiren vandallar bulunacak, yargı önünde hesabını verecek!” açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
AkpKartalChpHamas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey ışıkları Türkiye'den de görüldü
Kuzey ışıkları Türkiye'den de görüldü
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı | 6 derece birden düşecek
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı | 6 derece birden düşecek
İstanbul'da ana yollarda trafik kilitlendi
İstanbul'da ana yollarda trafik kilitlendi
Gazeteci Tolgan Şardan tutuklandı, Dinçer Gökçe serbest!
Gazeteci Tolgan Şardan tutuklandı, Dinçer Gökçe serbest!
500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması
500 kişilik dev kadro ile 100'üncü yıl kutlaması
Türk Halkı Cumhuriyetine 100. yılda sahip çıktı
Türk Halkı Cumhuriyetine 100. yılda sahip çıktı
Rus kozmonot uzayda Türk bayrağı astı
Rus kozmonot uzayda Türk bayrağı astı
Ereğli Gençlik ve Spor Müdürü açığa alındı
Ereğli Gençlik ve Spor Müdürü açığa alındı
İstanbul'da önce anma, sonra istiklal turu
İstanbul'da önce anma, sonra istiklal turu
AKP'li gençler en kolayını yaptı | Hedeflerinde Starbucks var
AKP'li gençler en kolayını yaptı | Hedeflerinde Starbucks var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim