AKP yerel seçim çalışmasına erken başladı | İsrail iftirası





Dünyanın gözü önünde 10 binden fazla insanı katleden İsrail saldırganlığına yönelik tepkiler devam ederker, iktidar kanadı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi sırasında meydan mitinglerinde gösterdiği montaj videoların benzerini şimdiden uygulamaya koydu. Son kurultayda CHP Genel Başkanlığı'nı kazanan Özgür Özel ve CHP'yi İsrail yandaşı göstermeye hazırlanan AKP, Kartal'da ilginç bir saldırıya imza attı.

CHP Kartal İlçe Örgütü binasına sprey boyayla "Hamas geldi, Özgür kaç" ve "İsrail=CHP" yazıları yazıldı. Söz konusu olaya ilişkin CHP'liler saat 17.30’da Kartal İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Örgütü Başkanı Mert Polat, binanın girişine ve pankartlara ‘’ yazılarının yazıldığını açıkladı.

Sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Polat, “Biz Filistin davasını sizden öğrenecek değiliz! Filistin halkına dünyanın gözü önünde zulmeden İsrail’e de Filistin davasını hiçe sayan Hamas’a da karşıyız! Yerimiz bellidir! Filistin halkının ve bölgemizde barışın yanıdır” dedi.

Polat ayrıca, bugün saat 17.30’da Kartal İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştireceklerini duyurdu.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, “Filistin Davasını Sizden Öğrenecek Değiliz! Kartal İlçe binamız, kime hizmet ettiği belli olmayan, bölgesel savaşları içeriye taşımak isteyen güdümlü vandalların saldırısına uğramıştır. Ortadoğu’da yaşanan kanlı savaşların gerilimini ülkemize taşımayı amaçlayan bu sefil eylemi yapanların kimlerden güç aldığını biliyoruz. Bizim yerimiz her gün İsrail’in zülmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır. Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur. Bu provokasyonu gerçekleştiren vandallar bulunacak, yargı önünde hesabını verecek!” açıklamasını yaptı.