

Çanakkale'de korkutan deprem | 4.6 ile sallandı





ve'da da hissedilenin merkez üssününilçesi olduğu bildirildi. AFAD depremin 4.6 olarak ilan ederken,aynı depremin ML ölçüsünü 4.5, büyüklüğünü ise 4.3 olarak ilan etti.

Yer kabuğunun 7 KM derinliğinde oluşan deprem saat 16.09'da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Lapseki Beypınar olduğunu açıkladı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2024.02.27 16:16:03 40.2920 27.0107 3.7 -.- 2.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2024.02.27 16:09:53 40.3033 27.0072 7.0 -.- 4.5 4.3 BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2024.02.27 16:00:38 39.3953 26.1917 5.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2024.02.27 15:19:20 37.2852 37.0823 9.1 -.- 1.8 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 14:52:11 40.2847 26.9858 3.2 -.- 2.1 -.- CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2024.02.27 14:48:09 37.4562 37.2730 5.4 -.- 2.0 -.- HASANKOCA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 14:39:17 40.2092 31.7570 5.2 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2024.02.27 14:02:29 37.3318 37.0203 10.0 -.- 2.4 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 14:02:11 37.3518 37.0378 6.5 -.- 2.7 -.- DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 13:55:25 38.2920 37.0665 2.8 -.- 1.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 13:45:58 38.3432 27.2045 7.7 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel 2024.02.27 13:13:34 40.3082 27.0155 12.2 -.- 2.0 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2024.02.27 13:05:48 40.7248 27.4247 17.0 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2024.02.27 12:40:09 35.4747 27.4553 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2024.02.27 11:58:16 40.4213 28.8633 6.9 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2024.02.27 11:17:16 37.2968 37.2310 5.0 -.- 1.6 -.- SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2024.02.27 10:55:02 38.0715 38.4065 15.4 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2024.02.27 10:53:18 37.4682 36.0335 19.6 -.- 1.0 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2024.02.27 10:05:12 37.1255 37.2047 0.0 -.- 1.2 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2024.02.27 09:47:11 37.1400 31.3772 3.2 -.- 1.8 -.- BASLAR-IBRADI (ANTALYA) İlksel 2024.02.27 09:46:12 38.8273 37.9538 11.1 -.- 1.7 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2024.02.27 09:38:20 38.4150 38.3678 5.0 -.- 1.6 -.- BATTALGAZI (MALATYA) İlksel 2024.02.27 09:12:13 39.1118 41.9373 8.8 -.- 1.6 -.- KOYUNAGILI-BULANIK (MUS) İlksel 2024.02.27 08:46:10 38.1277 38.4548 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2024.02.27 08:13:37 36.2793 36.1077 7.2 -.- 1.9 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel 2024.02.27 07:01:40 36.1777 28.7903 26.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2024.02.27 06:33:57 37.9757 27.1695 5.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2024.02.27 06:26:08 38.0110 37.5085 8.5 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 06:12:05 40.2792 27.0470 14.6 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2024.02.27 06:05:20 36.5758 28.9978 11.2 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2024.02.27 05:24:41 37.0345 28.3383 24.4 -.- 1.4 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel