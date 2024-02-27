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Çanakkale'de korkutan deprem | 4.6 ile sallandı

Son dakika haberi, Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak duyruldu.

27 Şubat 2024 Salı 16:25
Çanakkale'de korkutan deprem | 4.6 ile sallandı







Çanakkale'de korkutan deprem | 4.6 ile sallandı



Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssünün Biga ilçesi olduğu bildirildi. AFAD depremin 4.6 olarak ilan ederken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi aynı depremin ML ölçüsünü 4.5, büyüklüğünü ise 4.3 olarak ilan etti.

Yer kabuğunun 7 KM derinliğinde oluşan deprem saat 16.09'da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Lapseki Beypınar olduğunu açıkladı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.02.27 16:16:03  40.2920   27.0107        3.7      -.-  2.4  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2024.02.27 16:09:53  40.3033   27.0072        7.0      -.-  4.5  4.3   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel
2024.02.27 16:00:38  39.3953   26.1917        5.3      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2024.02.27 15:19:20  37.2852   37.0823        9.1      -.-  1.8  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.02.27 14:52:11  40.2847   26.9858        3.2      -.-  2.1  -.-   CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE)                     İlksel
2024.02.27 14:48:09  37.4562   37.2730        5.4      -.-  2.0  -.-   HASANKOCA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.02.27 14:39:17  40.2092   31.7570        5.2      -.-  2.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2024.02.27 14:02:29  37.3318   37.0203       10.0      -.-  2.4  -.-   KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.02.27 14:02:11  37.3518   37.0378        6.5      -.-  2.7  -.-   DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.02.27 13:55:25  38.2920   37.0665        2.8      -.-  1.6  -.-   KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.02.27 13:45:58  38.3432   27.2045        7.7      -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2024.02.27 13:13:34  40.3082   27.0155       12.2      -.-  2.0  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel
2024.02.27 13:05:48  40.7248   27.4247       17.0      -.-  1.8  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2024.02.27 12:40:09  35.4747   27.4553        5.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.02.27 11:58:16  40.4213   28.8633        6.9      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.02.27 11:17:16  37.2968   37.2310        5.0      -.-  1.6  -.-   SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2024.02.27 10:55:02  38.0715   38.4065       15.4      -.-  1.6  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.02.27 10:53:18  37.4682   36.0335       19.6      -.-  1.0  -.-   ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE)                       İlksel
2024.02.27 10:05:12  37.1255   37.2047        0.0      -.-  1.2  -.-   DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel
2024.02.27 09:47:11  37.1400   31.3772        3.2      -.-  1.8  -.-   BASLAR-IBRADI (ANTALYA)                           İlksel
2024.02.27 09:46:12  38.8273   37.9538       11.1      -.-  1.7  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                                İlksel
2024.02.27 09:38:20  38.4150   38.3678        5.0      -.-  1.6  -.-   BATTALGAZI (MALATYA)                              İlksel
2024.02.27 09:12:13  39.1118   41.9373        8.8      -.-  1.6  -.-   KOYUNAGILI-BULANIK (MUS)                          İlksel
2024.02.27 08:46:10  38.1277   38.4548        5.0      -.-  2.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2024.02.27 08:13:37  36.2793   36.1077        7.2      -.-  1.9  -.-   KARLISU-(HATAY)                                   İlksel
2024.02.27 07:01:40  36.1777   28.7903       26.6      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.02.27 06:33:57  37.9757   27.1695        5.1      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.02.27 06:26:08  38.0110   37.5085        8.5      -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.02.27 06:12:05  40.2792   27.0470       14.6      -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2024.02.27 06:05:20  36.5758   28.9978       11.2      -.-  1.8  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2024.02.27 05:24:41  37.0345   28.3383       24.4      -.-  1.4  -.-   AKCAPINAR-ULA (MUGLA)                             İlksel
Son Güncelleme: 27.02.2024 16:47
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleLapsekiBigaDepremSon Depremler
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