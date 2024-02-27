Çanakkale'de korkutan deprem | 4.6 ile sallandı
Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssünün Biga ilçesi olduğu bildirildi. AFAD depremin 4.6 olarak ilan ederken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi aynı depremin ML ölçüsünü 4.5, büyüklüğünü ise 4.3 olarak ilan etti.
Yer kabuğunun 7 KM derinliğinde oluşan deprem saat 16.09'da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Lapseki Beypınar olduğunu açıkladı.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2024.02.27 16:16:03 40.2920 27.0107 3.7 -.- 2.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2024.02.27 16:09:53 40.3033 27.0072 7.0 -.- 4.5 4.3 BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2024.02.27 16:00:38 39.3953 26.1917 5.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2024.02.27 15:19:20 37.2852 37.0823 9.1 -.- 1.8 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 14:52:11 40.2847 26.9858 3.2 -.- 2.1 -.- CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2024.02.27 14:48:09 37.4562 37.2730 5.4 -.- 2.0 -.- HASANKOCA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 14:39:17 40.2092 31.7570 5.2 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2024.02.27 14:02:29 37.3318 37.0203 10.0 -.- 2.4 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 14:02:11 37.3518 37.0378 6.5 -.- 2.7 -.- DEMIRCILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 13:55:25 38.2920 37.0665 2.8 -.- 1.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 13:45:58 38.3432 27.2045 7.7 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel 2024.02.27 13:13:34 40.3082 27.0155 12.2 -.- 2.0 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2024.02.27 13:05:48 40.7248 27.4247 17.0 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2024.02.27 12:40:09 35.4747 27.4553 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2024.02.27 11:58:16 40.4213 28.8633 6.9 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2024.02.27 11:17:16 37.2968 37.2310 5.0 -.- 1.6 -.- SULUKLU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2024.02.27 10:55:02 38.0715 38.4065 15.4 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2024.02.27 10:53:18 37.4682 36.0335 19.6 -.- 1.0 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2024.02.27 10:05:12 37.1255 37.2047 0.0 -.- 1.2 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2024.02.27 09:47:11 37.1400 31.3772 3.2 -.- 1.8 -.- BASLAR-IBRADI (ANTALYA) İlksel 2024.02.27 09:46:12 38.8273 37.9538 11.1 -.- 1.7 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2024.02.27 09:38:20 38.4150 38.3678 5.0 -.- 1.6 -.- BATTALGAZI (MALATYA) İlksel 2024.02.27 09:12:13 39.1118 41.9373 8.8 -.- 1.6 -.- KOYUNAGILI-BULANIK (MUS) İlksel 2024.02.27 08:46:10 38.1277 38.4548 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2024.02.27 08:13:37 36.2793 36.1077 7.2 -.- 1.9 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel 2024.02.27 07:01:40 36.1777 28.7903 26.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2024.02.27 06:33:57 37.9757 27.1695 5.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2024.02.27 06:26:08 38.0110 37.5085 8.5 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.02.27 06:12:05 40.2792 27.0470 14.6 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2024.02.27 06:05:20 36.5758 28.9978 11.2 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2024.02.27 05:24:41 37.0345 28.3383 24.4 -.- 1.4 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
Son Güncelleme: 27.02.2024 16:47