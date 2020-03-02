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Evlenenler azaldı, boşanmalar hızla artıyor

Ekonomik kriz ve hızla bozulan sosyal denge evlilikleri zorluyor. Son 5 yıl içinde evlenenlerin sayısı boşananlardan daha az.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:35
Evlenenler azaldı, boşanmalar hızla artıyor

Evlenenler azaldı, boşanmalar hızla artıyor


Son beş yılda Türkiye’de evlenen kişi sayısı düzenli olarak azalırken, boşanmalarda yaşanan artış gözlerden kaçmadı.2015 yılından evlenenlerin sayısı 602 bin 982 olarak kayıtlara geçerken, 2019 yılında bu rakam 541 bin 424 oldu. Boşanmalarda ise 2015’te 131 bin 830 olan sayı, geçtiğimiz yıl 155 bin 47’ye çıktı.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, evlenme ve boşanma hakkında çıkan basın haberlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıldan bugüne kadar evlilik ile ilgili basına yansıyan haber adedi 31 bin 482 olarak görüldü. Aynı tarih aralığında boşanma başlığı altında çıkan basın haber adetleri ise 15 bin 45 olarak kayıtlara geçti. Özellikle boşanma haberlerinde nafaka konusunun ön planda olduğu görüldü.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2015-2019 yılları arasında evlenmeler düzenli olarak azalırken, boşanmalar ise sürekli artış gösterdi. Beş yıl içerisinde toplam 2 milyon 861 bin 560 kişi yaşamını birleştirme kararı aldı, 683 bin 900 kişini ise yolları ayrıldı. Geçtiğimiz yıl medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, özellikle nafaka konusunda oldukça haber yansıması olduğu görüldü.Geçtiğimiz yıl 4 bin 590 nafaka haberinin medyaya yansıdığı tespit edildi.

Son Güncelleme: 02.03.2020 10:45
Anahtar Kelimeler:
EvlenmeBoşanma
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