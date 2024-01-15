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İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı

Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltının ardından serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbolcunun saat 17.15 itibarıyla Türkiye'den ayrıldığını bildirdi.

15 Ocak 2024 Pazartesi 17:13
İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı






İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı


Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu.

Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.

Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.


Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sagiv Jehezkel ifadesinde "Savaşın bitmesi için" bu hareketi yaptığını belirtti.  

"SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YERLİKAYA DUYURDU: ÖZEL UÇAKLA AYRILDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilen Sagiv Jehezkel, akşam saatlerinde ülkesine gitmek üzere saat 17.15'te özel uçakla Antalya'dan ayrıldı.

Gelişmesi X hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 15.01.2024 19:14
Anahtar Kelimeler:
Futbolcu
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