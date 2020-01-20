İstanbul'a kar uyarısı, Silivri ve Çatalca'ya beyaza büründü



İBB ekipleri yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir genelinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.



İstanbul, güne 5°C’ler civarında seyreden hava sıcaklıkları ve kuzeyli yönlerden soğuk esen rüzgârlı hava ile birlikte çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzü ile başlandı. İlerleyen saatlerde rüzgârın kuvvetini arttırması, aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması bekleniyor.



Sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı başladı. Yağışa anında müdahale eden İBB ekipleri, yolları açık tutuyor. Çekmeköy ve Şile’de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri’deki kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.



Şehir genelinde kuzeyli rüzgârlar alçak tabanlı bulutların oluşmasına, beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanmasına ve sıcaklıklarında gerçeğinden 3-4°C daha soğuk hissedilmesine neden oluyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Ocak’a kadar mevsim normalleri ile 2-4°C altında, 26 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33’ler seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranları son bir haftada etkili olan yağışlar neticesinde yüzde 53’ler seviyesine yükseldi.