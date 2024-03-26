İstanbul Vakfı'ndan bayram hediyesi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Vakfı’nın hayata geçirdiği yeni projesi İyilik İstasyonu, dar gelirli İstanbulluların bayram alışverişlerinde yanında olacak. İhtiyaç sahipleri, bayramlık ihtiyaçlarını İyilik İstasyonu’ndan karşılayabilecek. “Sosyal Destek İstanbulkart”ı olanlar ve aile bireyleri, ücretsiz olarak alışveriş yapabilecek.

HER AİLE BİREYİ ALIŞVERİŞ YAPABİLECEK

İyilik İstasyonunda 9 Nisan Salı Saat: 19.00’a kadar ürünler, Ramazan Bayramı’na kadar dayanışmayı artırmak hedefiyle “Sosyal Destek İstanbulkart” sahibi vatandaşlara, mağazada bulunan puanlama sistemi kapsamında ücretsiz olarak verilecek. Her ailede bir adet bulunan “Sosyal Destek İstanbulkart” ile kişi başı 300 puan olacak şekilde alışveriş yapılabilecek. İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sistemine kayıtlı birey ve aile üyeleri 300’er puanlık alışveriş imkanına sahip olacak.

PERİHAN YÜCEL: “PAYLAŞARAK İYİLİKLE ÇOĞALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında uygun fiyatlara alışverişi mümkün kılma ve sürdürülebilir bir dünya hedefi ile projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, Ramazan Bayramı’na kadar dayanışmayı artırmak amacıyla ücretsiz alışverişe imkan sağladıklarını belirtti. “Bizim toplumumuzda paylaşmak ve dayanışma içinde olmak önemli bir kültür. Vakıflar da bu kültürün yaşatılabilmesi için kurulmuş yapılar, ‘Ramazan’ gibi kutsal bir ayda iyilik istasyonu ile ‘veren el’ olmak mutluluk verici. Hayırsever bağışçılarımızın iletmek istedikleri yardımlara aracılık ediyor olmak ayrıca çok kıymetli. Yine değerli başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun sıklıkla ifade ettiği gibi; veren elin alan eli görmediği iyilik hareketimizde, paylaşarak iyilikle çoğalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİLİK İSTASYONU HAKKINDA

İyilik İstasyonu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 13 Mart 2024 tarihinde hizmete açıldı. Günden güne ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında uygun fiyatlara alışveriş ve sürdürülebilir bir dünya hedefi ile ürünlerin kullanım ömrünün arttırılması amacıyla hayata geçirildi.