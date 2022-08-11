Katarlı bedevi, Konya'da Türk sporcuyu kafa kesmekle tehdit etti

Prensleri, kraliçeleri, zengin petrol şeyhleri, Türkiye'nin en değerli varlıklarına para gücüyle çökerken, milli takıp paçavralarını üstüne geçiren sözde arap voleybolcular, Konya'da Türk sporcuları kafa kesmekle tehdit etti.

İslami Dayanışma adı altında düzenlenen olimpiyatlarda, katarlı arap bedeviden, kendisini ağırlayan Türk sporcusuna, izlemeye gelen halka küstah tehdit. Voleybol karşılayması sırasında Türk sporcuya öfkelenen katarlı arap bozuntusu, Türk sporcusunun boğazını kesmekle tehdit etti.

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu ikinci maçında Katar ile karşı karşıya geldi.

İki takım arasında yaşanan tartışma sırasında Katarlı sporcu oyun dışı kaldı. Ayağa kalkarak Türk milli voleybolcularını ‘kafa kesme’ işareti yaparak tehdit eden Sulaiman, arkadaşları tarafından sakinleştirilerek tribüne yollandı.

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şeref yoksunu katarlı arap için emniyetin, savcılığın ne yapacağı merak konusu oldu.