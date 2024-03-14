Kırklareli Valisi Birol Ekici'den bir hizmet atağı daha

HABER: KEMAL KAÇMAZ / KIRKLARELİ

Türkiye'nin Avrupa’ya açılan kapılarından birisi olan Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı, hantal ve eski yapısından kurtulup modernize edilmeyi tam 30 yıldır bekliyordu.

30 yılda onlarca Vali geldi geçti. Bir tanesi yapım için çaba sarf etmedi. Bünye adeta bir gece kondu halinde hizmet etmeye çalışıyor. Oysa sınır kapıları çok daha modernize edilmesi gerekiyor. Bir ülkenin aynası konumunda olan ülke sınır kapıları giriş ve çıkış yapan özellikle yabancı uyruklu vatandaşlara modern bir şekilde, en hızlı hizmeti vermesi gerekiyor. Bu bir ülkenin gelişimini ve modern seviyede de ne kadar ilerlediğini gösteren en güçlü kanıtıdır.

Dereköy Gümrük Binasının yenilenip modernize edilebilmesi için sonunda Kırklareli Valisi Birol Ekici tarafından düğmeye basıldı. Projenin yakin zamanda tamamlanarak, inşaat çalışmalarının başlanacağı öğrenildi.