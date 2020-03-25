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Kuzey Irak'ta saldırı, 2 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde TSK mevzilerine yönelik taciz atışında 2 askerimiz şehit düştü.

25 Mart 2020 Çarşamba 23:29
Kuzey Irak'ta saldırı, 2 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta saldırı, 2 askerimiz şehit oldu


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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