Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Şehitliğe bayrak asarken elektrik faciası | Zabıta memuru can verdi

İlçe şehitliğindeki bayrağı değiştirmek isteyen iki kişi elektrik akımına katıldı. Kazada bir zabıta memuru can verdi.

10 Mart 2020 Salı 17:47
Şehitliğe bayrak asarken elektrik faciası | Zabıta memuru can verdi

Şehitliğe bayrak asarken elektrik faciası | Zabıta memuru can verdi


Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Hıdırnebi Yaylasındaki şehitlikte, yere düşen Türk bayrağını direğe asmaya çalıştıkları sırada bitişikteki yüksek gerilim hattı akımına kapılan belediye zabıta memuru Rüstem Çabuk hayatını kaybetti, İzzet Tutkun ise ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası Kuruçam mevkisindeki şehitlikte meydana geldi. Yaylada yapı denetimine çıkan Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü memurları Rüstem Çabuk (37) ve İzzet Tutkun (54), yol kenarındaki şehitlikte Türk bayrağının yere düştüğünü fark etti.

Edinilen ilk bilgilere göre, zabıta memuru İzzet Tutkun demir direği tutarken, Rüstem Çabuk tırmanarak bayrağı yerine asmaya çalıştı.

Bu sırada bitişikte yer alan yüksek gerilim hattı akımına kapılan zabıtalar, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Rüstem Çabuk'un hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan İzzet Tutkun ise ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi?ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Milletin Duası' klibi ünlü isimleri bir araya getirdi
'Milletin Duası' klibi ünlü isimleri bir araya getirdi
Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı
Mezarlık yandı, şehitlikteki Türk Bayrağı yanmadı
Mezarlık yandı, şehitlikteki Türk Bayrağı yanmadı
Şehitler unutulmadı: Karanfiller güller ve dualar
Şehitler unutulmadı: Karanfiller güller ve dualar
Bayram Namazı'nda milyonlar saf tuttu
Bayram Namazı'nda milyonlar saf tuttu
Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Şehitlikler doldu taştı; Askerler şehit annelerinin elini öptü
Şehitlikler doldu taştı; Askerler şehit annelerinin elini öptü
CHP Şehitlikte alkol alan 3 partiliyi ihraç ediyor
CHP Şehitlikte alkol alan 3 partiliyi ihraç ediyor
Anahtar Kelimeler:
AkçaabatTrabzonŞehitlikBayrakElektrik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, İETT ve Özel Halk Otobüslerini dezenfekte ediyor
İBB, İETT ve Özel Halk Otobüslerini dezenfekte ediyor
Yıkılan camiden hazine çıktı dedikodusu ilçeyi karıştırdı
Yıkılan camiden hazine çıktı dedikodusu ilçeyi karıştırdı
Yunan sınırında insanlık öldü | Göçmenlerin üzerine kimyasal saldırı
Yunan sınırında insanlık öldü | Göçmenlerin üzerine kimyasal saldırı
Hatice öğretmen ve Zümrüt öğretmenden acı haber
Hatice öğretmen ve Zümrüt öğretmenden acı haber
Kadınlar güçlü adımlarıyla Kadıköy'de koştu 
Kadınlar güçlü adımlarıyla Kadıköy'de koştu 
İBB kadınların gönlünü aldı | Güçlü Kadınlar bu şehirde
İBB kadınların gönlünü aldı | Güçlü Kadınlar bu şehirde
Umudumuz Feminizmde, Dayanışmamız Kadınlarla
Umudumuz Feminizmde, Dayanışmamız Kadınlarla
Davutoğlu 'Betona, AVM'ye değil AR-GE'ye tarıma yatırım yapın
Davutoğlu 'Betona, AVM'ye değil AR-GE'ye tarıma yatırım yapın
Özel harekat polis ekipleri Yunan sınırında 
Özel harekat polis ekipleri Yunan sınırında 
Dünyayı zehirleyenler milyarlarca dolar kazanıyor | Zehiri onlar üretiyor biz tüketiyoruz
Dünyayı zehirleyenler milyarlarca dolar kazanıyor | Zehiri onlar üretiyor biz tüketiyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim