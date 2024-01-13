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Terör hedeflerine sabaha kadar bomba yağdı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda 9 askerimizin şehit düşmesinin ardınan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar çok sayıda hedefi vurdu.

13 Ocak 2024 Cumartesi 09:24
Terör hedeflerine sabaha kadar bomba yağdı






Terör hedeflerine sabaha kadar bomba yağdı


Türkiye şehitlerinin yasını tutarken, savaş uçakları Kandil, Gara, Hakurk ve Metina çevresinde öbeklenen 9 terörist hedef havadan vuruldu. 

MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki 29 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

    

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün yapılan hava harekatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 00.30'da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir.


İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Son Güncelleme: 13.01.2024 09:55
Anahtar Kelimeler:
OperasyonTerör
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