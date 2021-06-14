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TikTok Fenomeni İlknur, 7 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçmış

Samsun'daki evinden 24 mayıs tarihinde ayrılan 7 çocuk annesi, 24 yıllık evli kadın evini ve çocuklarını bırakarak kaçtı. İlknur Biryan adlı kadının TikTok fenomeni olduğu ortaya çıktı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 16:40
TikTok Fenomeni İlknur, 7 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçmış

TikTok Fenomeni İlknur, 7 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçmış

Sosyal medya dünyasında yasak aşklar artık ekranlara taşınıyor. TikTok fenomeni İlknur Biryan adlı 7 çocuk annesi kadın, bir başka fenomene kaçtı. Ali Biryan ile 24 yıllık evliliğinden bıktığı için kaçan İlknur Biryan'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor.

İlknur Biryan, Esra Erol'a telefonla bağlandığında, çocuklarının kaçtığı sevgilisine 'Cici Baba' dediğini iddia etti. Bu arada Eşref Timur'un da iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Mobil telefonların en popüler sosyal medya uygulaması TikTok fenomenlerinin aşkı ATV ekranında Esra Erol programına taşındı. Tam 7 çocuk annesi kadın, tiktok uygulamasında fenomen olunca, aynı uygulamadan tanıştığı Eşref Temur adlı şahsa kaçtı.

7 çocuğunu bırakarak sevgilisine kaçan kadının talihsiz eşi olayın ardından Esra Erol'un programından destek istedi. 21, 17, 10, 7 ve daha küçük yaşta çocuklarını bırakarak kaçan kadının daha önce de Ankara'ya iki günlüğüne kaçtığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada daha önce kendine arkadaşlar bulduğunu söyleyen talihsiz koca "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum" demesi stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.
27 Mayıs'ta evinden kaçan İlknur Biryan adlı kadının eşi Ali Biryan 24 yıllık evliliğini bitirmek için kaçtağını annesine söylediği ortaya çıktı.

Günlük işlerde çalışarak kamyonlarda beden işçiliği yaptığını söyleyen talihsiz koca, eşinin fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirterek "Kime kaçacağını kızıma söylemiş" dedi.

Ekrana çıkarak kendini savunan İlknur Biryan, eşinin kendisini tütün parası için farklı işlere gönderdiğini iddia ederekkendi rızasıyla Eşref'in yanına kaçtığını söyledi.

Eşref Temur'un daha önce TikTok'tan tanıştığı Tokatlı bir kadınla kaçtığı bildirildi.

Kaçtığı erkekle mutlu olduğunu söyleyen TikTok Fenomeni İlknur, 7 çocuğunu da görmek istemediğini 25 Mayıs'tan itibaren yeni bir hayat kurduğu şeklindeki sözleri izleyenleri şoke etti.


 

Son Güncelleme: 14.06.2021 17:32
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