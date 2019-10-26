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Adıyaman'da 2 kadın vahşice öldürüldü

Adıyaman'da boş bir arazide gece yarısı duyulan silah seslerinin ardından iki genç kadının pompalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı..

Adıyaman'da 2 kadın vahşice öldürüldü

Adıyaman'da boş bir arazide gece yarısı duyulan silah seslerinin ardından iki genç kadının pompalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı..

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:13
Adıyaman'da 2 kadın vahşice öldürüldü

Adıyaman'da 2 kadın vahşice öldürüldü

Gece yarısı boş araziden gelen silah seslerinin ardından güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı araştırmada faciayla karşılaştı. Göğsünden vurulmuş halde bulunan iki kadından birinin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırılırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Songül Önemli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bulunan pompalı tüfek incelemeye alınırken, olayın intihar mı yoksa saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor.


Sokak'ta gece silah sesleri duyan vatandaşlar, olayı 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, boş bir arazide pompalı av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Cansu Güven (21) ve Songül Önemli'ye (23) müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Songül Önemli yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Cansu Güven'in ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Songül Önemli de yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Cansu Güven'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayda kullanılan pompalı av tüfeğine de el konuldu. Polis, 2 kadının öldüğü olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Anahtar Kelimeler:
CinayetAdıyaman
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