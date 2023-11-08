Ayşegül Aydın cinayeti | Afgan katilin tercümanına jiletli saldırıya 8 yıl hapis

Afgan katilin tercümanına jiletli saldırıya 8 yıl hapis
Türkiye'yi istila eden kaçakların işlediği korkunç suçların simgesi olan haline gelen Ayşegül Aydın cinayetinin sanığı Muhammet Atikullah adlı katil 30 yıl hapisle kurtulurken, tercümanına saldıran abisi Esat Aydın'a 8 yıl hapis cezası verildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kız kardeşi Ayşegül Aydın'ı (16) cinsel istismar girişiminde bulunup başına taşla vurarak öldüren Afgan uyruklu Muhammed Atikullah'ın (20) tercümanı İsmail Nazaroğlu'nu, sanık sanıp duruşma salonunda jiletle boğazından yaralayan Esat Aydın (21), "İlk kez mahkemeye katıldığım için yabancı dil konuşunca kardeşimin katilini o sandım. Tercüman olduğunu bilmiyordum. Katilin kamerayla duruşmaya bağlandığını anlayamadım. Çok pişmanım" dedi. Mahkeme, Esat Aydın'a 'iyi hal' indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Olay, 12 Temmuz 2021'de, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönerken takip ettiği Ayşegül Aydın'ı ağaçlık alana sürükledi. Burada cinsel istismarda bulunan Atikullah, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurdu. Atikullah, Ayşegül'ün çamaşırlarını giydirip, yol kenarına getirdi, kızı yaralı gördüğünü belirterek, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Jandarma, olay yerinden kaçan Atikullah'ı yakaladı. İfadesinin ardından Muhammed Atikullah, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Ayşegül Aydın ise 132 gün sonra hayatını kaybetti.
İLK DURUŞMADA SANIK SANDIĞI TERCÜMANA SALDIRIP, YARALADI
İYİ HAL İNDİRİMLİ 8 YIL 4 AY HAPİS
Gebze 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ‘kasten silahla yaralama’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Esat Aydın, karar duruşmasına hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan sanık Aydın, "Olay günü aklımda saldırı yapmak gibi bir düşünce yoktu. Kendime hakim olamadım. Salonda annem ağlayınca dayanamadım. O anki duygumu tarif edemem. Jileti nasıl aldım, nasıl saldırdım bilmiyorum. Nevrim döndü. İlk kez mahkemeye katıldığım için yabancı dil konuşunca kardeşimin katilini o sandım. Tercüman olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.