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Ayşegül Aydın cinayeti | Afgan katilin tercümanına jiletli saldırıya 8 yıl hapis

Gebze'de Afgan kökenli katilin kurbanı olan Ayşegül Aydın'ın abisi Esat Aydın, mahkeme çıkışında tercümanı katil sanarak jeletle saldırdı, 8 yıl hapis cezası aldı

08 Kasım 2023 Çarşamba 08:53
Ayşegül Aydın cinayeti | Afgan katilin tercümanına jiletli saldırıya 8 yıl hapis






Afgan katilin tercümanına jiletli saldırıya 8 yıl hapis


Türkiye'yi istila eden kaçakların işlediği korkunç suçların simgesi olan haline gelen Ayşegül Aydın cinayetinin sanığı Muhammet Atikullah adlı katil 30 yıl hapisle kurtulurken, tercümanına saldıran abisi Esat Aydın'a 8 yıl hapis cezası verildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kız kardeşi Ayşegül Aydın'ı (16) cinsel istismar girişiminde bulunup başına taşla vurarak öldüren Afgan uyruklu Muhammed Atikullah'ın (20) tercümanı İsmail Nazaroğlu'nu, sanık sanıp duruşma salonunda jiletle boğazından yaralayan Esat Aydın (21), "İlk kez mahkemeye katıldığım için yabancı dil konuşunca kardeşimin katilini o sandım. Tercüman olduğunu bilmiyordum. Katilin kamerayla duruşmaya bağlandığını anlayamadım. Çok pişmanım" dedi. Mahkeme, Esat Aydın'a 'iyi hal' indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 12 Temmuz 2021'de, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönerken takip ettiği Ayşegül Aydın'ı ağaçlık alana sürükledi. Burada cinsel istismarda bulunan Atikullah, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurdu. Atikullah, Ayşegül'ün çamaşırlarını giydirip, yol kenarına getirdi, kızı yaralı gördüğünü belirterek, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Jandarma, olay yerinden kaçan Atikullah'ı yakaladı. İfadesinin ardından Muhammed Atikullah, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Ayşegül Aydın ise 132 gün sonra hayatını kaybetti.


İLK DURUŞMADA SANIK SANDIĞI TERCÜMANA SALDIRIP, YARALADI

Muhammed Atikullah hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 23 Eylül 2022'de, Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, sanık Muhammed Atikullah, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı, tercüman İsmail Nazaroğlu ve Aydın ailesi salonda hazır bulundu. Duruşmada Esat Aydın, salona getirdiği jiletle tercüman İsmail Nazaroğlu'na saldırıp yaraladı. Jandarmanın gözaltına aldığı Esat Aydın, tutuklandı. Esat Aydın, tercümanı kardeşinin katili sandığını ifade ederken, 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Esat Aydın’ın kardeşi Ayşegül Aydın’ın katili Muhammed Atikullah ise ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İYİ HAL İNDİRİMLİ 8 YIL 4 AY HAPİS

Gebze 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ‘kasten silahla yaralama’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Esat Aydın, karar duruşmasına hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan sanık Aydın, "Olay günü aklımda saldırı yapmak gibi bir düşünce yoktu. Kendime hakim olamadım. Salonda annem ağlayınca dayanamadım. O anki duygumu tarif edemem. Jileti nasıl aldım, nasıl saldırdım bilmiyorum. Nevrim döndü. İlk kez mahkemeye katıldığım için yabancı dil konuşunca kardeşimin katilini o sandım. Tercüman olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
CinayetCinayeti
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