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Erciş'te askeri araç devrildi, 26 asker yaralı 

Van- Erciş karayolunda askerleri taşıyan midibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 26 asker yaralandı.

Erciş'te askeri araç devrildi, 26 asker yaralı 

Van- Erciş karayolunda askerleri taşıyan midibüs, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 26 asker yaralandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 23:04
Erciş'te askeri araç devrildi, 26 asker yaralı 

Erciş'te askeri araç devrildi, 26 asker yaralı 


Freni patlayan askeri araç  kaza yaptı, kazada 26 asker yaralandı, yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Feci kaza akşam saat 20.30 sıralarında Van- Erciş karayolunun 30'uncu meydana geldi. Erciş'ten Van asker taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BA 454 plakalı midibüs, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. 

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak 3 metreden şarampole devrildi. Yan yatan minibüste ilk belirlemelere göre 26 asker yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan 26 askerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
VanErcişAskeri AraçAFADUMKE
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