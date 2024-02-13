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Erzincan İliç'te altın madeni faciası | Siyanür sızması engellendi

Erzincan İliç yakınlarındaki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi kaybolurken, altın saflaştırmada kullanılan tonlarca siyanürün Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellendiği açıklandı

13 Şubat 2024 Salı 19:50
Erzincan İliç'te altın madeni faciası | Siyanür sızması engellendi






Erzincan İliç'te altın madeni faciası | Siyanür sızması engellendi


Son ÇED raporunu AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un onayladığı Erzincan İliç yakınlarındaki Anagold Altın Madeni'nde kayıp 9 işçinin kurtarılması çalışmaları devam ederken madende kullanılan zehirli atıkların Fırat Nehri yatağına ulaşması son anda engellendi. 


Erzincan İliç'te bulunan bir altın madeninin sahasındaki geniş bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken 667 işçiden 9'una ulaşılamadığı kaydedildi. Erzincan Valisi Aydoğdu ise 'Dicle Nehri'ne siyanür sızdığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını saha çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çevre Bakanlığı ise toprak kayması sırasında taşınan malzemelerin nehre ulaşmaması için menfezlerinin kapatıldığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan İliç'te bulunan Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. 

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, felaketin ardından 9 kişiye ulaşılamadığını duyurdu. Yerlikaya, kayıp kişileri bulmak için 400 personelle arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü bildirirken, Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toprak altında kalan işçilere henüz ulaşılamadığını duyurdu. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayın ardından İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

VALİ'DEN 'SIZMA' AÇIKLAMASI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Şu anda önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Bizim açıklamadığımız, resmi makamların açıklamadığı lütfen hiçbir şeye itibar etmeyin. Şimdi net rakamı biraz sonra sizinle paylaşacağız. Tespitlerimizi yaptık, arkadaşlarımızla kontrol ediyoruz. Şu anda sızma sözkonusu değil. Şu anda Fırat nehrine sızma sözkonusu değil. Toprak kaymasının dışında herhangi problem yok. Bütün ekipler gelip kontrolleri yapacak."

ÇEVRE BAKANLIĞI: MENFEZİN KAPAKLARINI KAPATTIRDIK

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç’te meydana gelen heyelana ilişkin bir açıklama paylaştı. Açıklamada “Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık” ifadeleri kullanıldı.

ŞİRKET TÜM FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Öte yandan, madenin sahibi olan SSR Mining Inc. Erzincan'daki madende meydana gelen büyük bir kayma nedeniyle tüm faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
ErzincanIliçAltın MadeniAnagold
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