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Esenler'de hastanenin yoğun bakım servisinde korkutan yangın

İstanbul Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yok, çok sayıda hasta farklı servislere taşındı.

17 Temmuz 2020 Cuma 21:11
Esenler'de hastanenin yoğun bakım servisinde korkutan yangın

Esenler'de hastanenin yoğun bakım servisinde korkutan yangın


İstanbul Esenler ilçesinde Menderes Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yoğun dumanın kapladığı hastaneden hastalar tahliye ediliyor.


Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Bazı yatakların alev alması sonucu büyüyen yangına ilk müdahale, hastane personeli tarafından yapıldı.

Binadaki hastalar ve personeller tahliye edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

ESENLER KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında, Menderes Mahallesi Atış Alanı Caddesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım bölümünde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

İlk bilgilere göre elektrikli bir cihazda başlayan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirilen açıklamada, "Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, oluşan duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız güvenli şekilde başka servislere tahliye edilmiştir" denildi.

Son Güncelleme: 17.07.2020 22:32
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