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Günnur Adıgüzel'e gaspçı şoku | Önce saldırıya uğradı 

Çok sayıda dizide canlandırdığı rollerle tanınan sinema sanatçısı Günnur Adıgüzel Şişli'de aracında önce saldırıya uğradı, ardından yarım milyon lirası gasp edildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 07:44
Günnur Adıgüzel'e gaspçı şoku | Önce saldırıya uğradı 

Günnur Adıgüzel'e gaspçı şoku | Önce saldırıya uğradı 


Galip Derviş, Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustra Kemal dizi filmlerde canlandırdığı karakterle tanınan ve çok sayıda reklam filminde rol alan oyuncu Günnur Adıgüzel İstanbul Şişli'de önce saldırıya uğradı, ardından da gasp edildi.

İstanbul Şişli'de, bankadan çıkan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı

İstanbul Şişli'deki, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta, dün, iddialara göre bir prodüksüyon şirketinde çalışan ve dizi oyunculuğu yapan, birçok dizide rol alan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi. İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı.

OTOMOBİLDE DARP EDİP PARAYI ALDI

Edinilen bilgilere göre Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

ADIGÜZEL POLİSE İFADE VERDİ

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra Günnur Adıgüzel, durumu polise bildirdi ve kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kadının bulunduğu hastaneye giderek kadının ilk ifadesi doğrultusunda gaspçının eşkâlini belirlemeye çalıştı. Olay yerine de giden polis ekipleri sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı.


POLİS HER YERDE GASPÇIYI ARIYOR

Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen Adıgüzel, burada yaklaşık 3 saat kaldı. Polise olayla ilgili ifade veren genç oyuncu daha sonra buradan ayrıldı. Polisin gaspçıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.
 

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Günnur AdıgüzelGaspŞişli
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