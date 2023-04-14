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Hastanede Psikiyatri doktoruna saldırı

Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli Psikaytri Uzmanı Doktor Nafiye Yağlı, randevu ile gelen bir hastanın saldırısına uğradı. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

14 Nisan 2023 Cuma 23:17
Hastanede Psikiyatri doktoruna saldırı

Hastanede Psikiyatri doktoruna saldırı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberine bir yenisi daha eklendi. Mersin'in Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli psikiyatri uzmanı Dr. Nafiye Yağlı, hastasının saldırısına uğradı. Yağlı’yı darbettiği iddia edilen kadın hasta gözaltına alındı.


arsus Devlet Hastanesi'nin psikiyatri bölümüne gelen hastaya, psikiyatri uzmanı Dr. Nafiye Yağlı tarafından randevu verildi. Bir süre dışarıda bekleyen hasta, sırası gelmeden Yağlı'nın odasına girip muayene olmak isteyince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen hasta, kapıyı kilitleyip doktoru darbetti. Hastanın elinden kurtulup kapıyı açan Nafiye Yağlı, yardım istedi. Diğer sağlık personeli polise haber verdi. Gelen polis ekipleri hastayı gözaltına aldı.

Nafiye Yağlı ise hastanenin acil servisindeki müdahalenin ardından saldırgandan şikayetçi oldu.
 

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