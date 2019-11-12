Kızı kaçan baba dehşet silahla dehşet saçtı

Evden kızı kaçan baba kızını kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede can verdi, baba Okan K. yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Okan K. (45), evden kaçtıktan sonra bulduğu kızı Sultan K.'ye (18) otomobilde tartışırken, tabancayla 2 el ateş etti. Okan K.'nin ağır yaralı olarak hastaneye götürdüğü kızı, kurtarılamadı. Hastane polisi, Okan K.'yi gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Okan K.'nin (45) kızı Sultan K. (18), iddiaya göre, bir süre önce evden kaçtı.

Okan K., ilçe dışında bulduğu kızını dün akşam saatlerinde otomobiliyle alıp, Çerkezköy'e getirdi. Baba-kız, araç içinde, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Sultan K., babasına, "Sen yarın işe git, ben yine kaçacağım" dedi.

BAŞINDAN VE BOYNUNDAN VURULDU

Edinilen bilgilere göre bunun üzerine Okan K., yanında bulunan tabancayla kızına 2 el ateş etti. Ağır yaralanan Sultan K., babası tarafından aynı araçla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başı ile boynuna 2 kurşun isabet eden Sultan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane polisi ise acil servis önünde, üzerinde tabanca bulunan Okan K.'yi gözaltına aldı. Otomobilde, polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu 2 boş kovan buldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Öte yandan olay duyan aile ve yakınları, hastane önüne gelerek, sinir krizi geçirdi. Hastane önünde polis ekipleri, aile bireylerini güçlükle sakinleştirdi. Nöbetçi savcının yaptığı ilk incelemenin ardından Sultan K.'nin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

