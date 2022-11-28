Skandal'da yeni geleşme | Sahte doktorsahte doktoru ihbar etti



Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte belgelerle doktorluk yapan, ameliyatlara giren Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından şehirde ikinci bir sahte doktor olayı daha ortaya çıktı.

Kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (20) tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettiş, ilçede çalışmalarına başladı. Özkiraz'ın ifadeleri doğrultusunda İstanbul'da gözaltına alınan, kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı öne sürülen S.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

SAHTE BEYİN CERRAHI DA YAKALANDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ ÇERKEZKÖY’DE

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.

Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.