Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu



Kimi 8 10 yaşında, sokak oyunlarını yarıda bırakarak toplandıkları köşe başında, ellerinde hortumu sırayla dumanı içine çeken çocukların meraklı deneyleri birinin bayılmasına neden oldu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çocukların nargile içtikleri görüntüler tüyler ürpertti.

İÇERKEN BAYILDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir vatandaşın cadde üzerinde çektiği çocukların görüntüsü hayretler içinde bıraktı. Görüntüde, 2'si kız 4 çocuk kaldırımda dakikalarca nargile içti. Aralarında biri bir süre sonra baygınlık geçirdi. Arkadaşları ise hiçbir şey olmamış gibi nargile keyfine devam etti.

Gazicelal Mahallesi'nde adliye arkasında dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde, yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuk nargile içiyor. Görüntüde bir arkadaşlarının bayılmasına aldırış etmeden çocukların nargileye devam etmesi dikkat çekti.

ZORLUKLA AYAĞA KALKABİLDİ!

Baygın şekilde yatan çocuk ise, orada olduğunu bile unutan arkadaşlarının ayrılmasının ardından kendine geldi. Zorlukla ayağa kalkan çocuk, sendeleyerek evinin yolunu tuttu.

