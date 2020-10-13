Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu

Alkol, uyuşturucu ve tütün bağımlılığına karşı korunması gereken çocukların, sokak ortasındaki nargile denemesi bir vatandaşın cep telefonuna takıldı. 

13 Ekim 2020 Salı 18:48
Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu

Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu


Kimi 8 10 yaşında, sokak oyunlarını yarıda bırakarak toplandıkları köşe başında, ellerinde hortumu sırayla dumanı içine çeken çocukların meraklı deneyleri birinin bayılmasına neden oldu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çocukların nargile içtikleri görüntüler tüyler ürpertti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir vatandaşın cadde üzerinde çektiği çocukların görüntüsü hayretler içinde bıraktı. Görüntüde, 2'si kız 4 çocuk kaldırımda dakikalarca nargile içti. Aralarında biri bir süre sonra baygınlık geçirdi. Arkadaşları ise hiçbir şey olmamış gibi nargile keyfine devam etti.

İÇERKEN BAYILDI

Gazicelal Mahallesi'nde adliye arkasında dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde, yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuk nargile içiyor. Görüntüde bir arkadaşlarının bayılmasına aldırış etmeden çocukların nargileye devam etmesi dikkat çekti.

ZORLUKLA AYAĞA KALKABİLDİ!

Baygın şekilde yatan çocuk ise, orada olduğunu bile unutan arkadaşlarının ayrılmasının ardından kendine geldi. Zorlukla ayağa kalkan çocuk, sendeleyerek evinin yolunu tuttu.
 

Kaçak nargile tütünü çetesine 10 ilde baskın
Kaçak nargile tütünü çetesine 10 ilde baskın
Kaçak nargile imalathanesinde mide bulandıran görüntüler
Kaçak nargile imalathanesinde mide bulandıran görüntüler
Yangını nargile içerek izlediler
Yangını nargile içerek izlediler
Nargile kafe duman altı, 8 kişi hastanelik oldu
Nargile kafe duman altı, 8 kişi hastanelik oldu
Nargile kafede timsah ve aslan çıktı
Nargile kafede timsah ve aslan çıktı
Fenomen olmak isterken madara oldu: Ehliyetine el konuldu
Fenomen olmak isterken madara oldu: Ehliyetine el konuldu
İstanbul'da nargile operasyonu: 20 gözaltı var
İstanbul'da nargile operasyonu: 20 gözaltı var
Afrika'da bir ülke daha nargileyi yasakladı
Afrika'da bir ülke daha nargileyi yasakladı
Anahtar Kelimeler:
NargileNargile Içen çocuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar
Denize düşen kadın rezalet çıkardı
Denize düşen kadın rezalet çıkardı
Sigara tiryakisi linçten döndü | Kundakçı sandıları hastanelik ettiler
Sigara tiryakisi linçten döndü | Kundakçı sandıları hastanelik ettiler
Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar
Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar
Genç kız evden kaçınca iğrenç olay ortaya çıktı
Genç kız evden kaçınca iğrenç olay ortaya çıktı
Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu
Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu
Pitbull saldırısında 11 yaşındaki kız ağır yaralandı
Pitbull saldırısında 11 yaşındaki kız ağır yaralandı
Çaldığı araçla iki kişinin ölümüne neden oldu
Çaldığı araçla iki kişinin ölümüne neden oldu
Kırıkkale ve İzmir sahte içki faciası | 7 kişi can verdi
Kırıkkale ve İzmir sahte içki faciası | 7 kişi can verdi
Maçka parkı vahşeti | Şişeli saldırgan özür diledi
Maçka parkı vahşeti | Şişeli saldırgan özür diledi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim