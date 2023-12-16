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Starbucks baskıncısına tutuklama | Duygusal çökün yaşamış

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bahane eden sosyal medya trollerinin hedef gösterdiği Starbucks şubelerine saldırılar devam ederken, Adana'da silahla ateş şahıs tutuklandı.

16 Aralık 2023 Cumartesi 09:39
Starbucks baskıncısına tutuklama | Duygusal çökün yaşamış






Starbucks baskıncısına tutuklama | Duygusal çökün yaşamış



Sosyal medyada AKP'ye yakın trollerin haftalardır kışkırtması sonunda silahlı saldırılara dönmeye başladı. Uluslararası Kahve Zinciri Starbucks şubesine silahlı saldırı gerçekleştiren zanlı çıkarıldığı mahkemede 'Bir anlık duygu çöküntüsü içinde yaptım' dese de tutuklanmaktan kurtulamadı.

Adana'da kahve zinciri şubesine pompalı av tüfeği ile ateş açıp, polis ekiplerince yakalanan Oğuzhan Gökbayrak (25), tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde, "Bir anlık duygu çöküntüsü ile yaptım" dedi.

Akıllara durgunluk veren olay, 13 Aralık saat 20.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kahve zinciri şubesinin önüne pompalı av tüfeği ile gelen Oğuzhan Gökbayrak, müşterilerin bulunduğu sırada mekanın camlarına ateş açtı. Müşteriler panikler kaçışırken, Gökbayrak bir kez daha tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı.

Silahı dolduran Gökbayrak, mekana 2 kez daha ateş açtı. Gökbayrak, daha sonra mekanın sandalyelerinden birine oturdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gökbayrak'ı gözaltına alıp, Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki sorgusunda evine yakın olduğu için bu şubeyi seçtiğini anlatan Gökbayrak, "Bir anlık duygu çöküntüsü ile yaptım.

 Sadece birkaç camı kırma amacım vardı. Etrafta kimse olmadığını görünce ateş ettim, pişmanım" dedi. 'Silahla tehdit' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edilen Gökbayrak, tutuklandı.

Son Güncelleme: 16.12.2023 23:48
Anahtar Kelimeler:
StarbucksStarbucks Saldırı
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