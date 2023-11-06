Tarikatçı dernak başkanına cinsel saldırıdan 27 yıl hapis



İsmailağa cemaatine yakınlığı ile bilinen Uzlet İlim Yayma Derneği'nin başkanı sanık Alperen Sade’nin zihinsel engelli E.D.’ye cinsel saldırıda bulunarak intihara sürükleme suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Sade'ye “Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan” 18 yıl, “Cinsel amaçlı hürriyeti engelleme suçundan” 9 yıl olmak üzere toplamda 27 yıl hapis cezası verdi.

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Alperen Sade hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Sade’nin “Cinsel amaçla tehdit kullanma suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Organ sokmak suretiyle cinsel saldırı” suçlarından cezalandırılması istendi. Yargılamayı yapan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi dün dosyayı karara bağladı. Mahkeme Sade'ye, “Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan” 18 yıl, “Cinsel amaçlı hürriyeti engelleme suçundan” 9 yıl olmak üzere toplamda 27 yıl hapis cezası verdi.

GENÇ KIZA CİNSEL SALDIRI

Yüzde 50 zihinsel engelli olan 23 yaşındaki E.D.’yi dedesi çalıştığı okula bıraktı. Ancak E., okul görevlilerine “Canım sıkılıyor” diyerek okuldan ayrıldı. E.D., okula yakın bir yerde bulunan sosyal tesise kadar yürüdü.

Burada bir bankta oturdu. O esnada E.’nin yanına bir kişi geldi. Dava dosyasına göre bu kişi İsmailağa camiasına yakınlığı ile bilinen “Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Ali Rıza Sade Hoca Efendi” olarak tanınan Alperen Sade’ydi.

Sade kadını Çekmeköy’deki evine götürdü. İddiaya göre daha sonra Sade, “Şimdi bize imam nikâhı kıyılacak” diyerek yan odaya geçti. Evden, bir anda Kur’an sesleri yükseldi. Sade bir süre sonra odaya geri döndü ve kadını yatak odasına götürdü. Alperen Sade kadına cinsel istismarda bulundu.

GENÇ KIZI KÖPRÜ ALTINA BIRAKIP KAÇTI

Birden çok kez devam eden istismar sonrasında Sade, daha sonra kadını banyoya sokup yıkadı. Sade, E.D.’yi de alarak evden çıktı. Sade, gece saat 01.00 sıralarında kadını bir AVM’ye yakın köprü altına bırakıp kaçtı. E. çalıştığı anaokuluna kadar yürüdü. Evini bulamayınca okulda sabahladı. Sabah okula gelen öğretmenler E.D.’nin ailesini arayarak haber verdi.

OLAYDAN 10 GÜN SONRA GÖZALTI

E.D. başından geçenleri kız kardeşine anlattı. Aile hemen emniyete başvurdu. E.D. emniyet ifadesinde de yaşadığı dehşeti anlattı. E.D.’nin ifadesi sonrası polis, savcılık talimatı ile çalışmalarına hız verdi. Alperen Sade, olaydan 10 gün sonra gözaltına aldı.

E.D. olaydan 15 gün, yani 23 Mart günü Pendik’te, ailesi ile yaşadığı apartmanın 4’üncü katında bulunan evlerinin yatak odasının penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.